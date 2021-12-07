نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن تمديد تأشيرة خروج وعودة لمن هم خارج المملكة برقم الإقامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن تمديد تأشيرة خروج وعودة ، لمن هم خارج المملكة 2021 عن طريق بوابة ابشر الإلكترونية لخدمات الجوازات السعودية حيث يمكن للمواطن والمقيم من تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة العربية السعودية سواء كان موظف أو عماله منزلية وسوف نشرح لحضراتكم اليوم أيضا طريقة استعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة مقيم عبر موقع وزارة الداخلية السعودية خدمة ابشر الجوازات للمواطنين والمقيمين والمفعل حسابهم عبر منصة ابشر الإلكترونية مع وجود بعض الضوابط والشروط الواجب توافرها ومعرفة صلاحية التأشيرة الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة مقيم برقم الإقامة في السعودية.

استعلام عن تمديد تأشيرة خروج وعودة

وضعت حكومة المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الداخلية السعودية بعض شروط تمديد تأشيرة خروج وعودة لمن هم خارج المملكة العربية السعودية 2021 مع دفع رسوم تأشيرة الخروج العودة المفردة وتقدر ب100 ريال سعودي و200 ريال سعودية للتأشيرة المتعددة واليكم شروط الخدمة كالاتي :

يجب عليك سداد رسوم تمديد التأشيرة للخروج العودة برقم الإقامة فقط مقيم لبدء الخدمة. علي الفرد المراد إصدار تأشيرة الخروج والعودة له ألا يكون من ضمن حالات المتوفيين أو مسجل علية مخالفة أو علية حكم هروب من المملكة. يجب أن يكون الفرد المراد استخراج التأشيرة له خارج المملكة العربية السعودية وقت أصدارها. ومن ضمن الشروط الهامة أن تكون صلاحية الإقامة باقي عليها اكثر من 90 يوم في حالة تمديد تأشيرة خروج وعودة مفردة برقم الإقامة فقط بالسعودية.

استعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة

واليكم الآن خطوات كيفية الاستعلام عن تمديد تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة لمن هم خارج المملكة 2021 وكذلك معرفة طريقة الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة فقط عن طريق منصة ابشر للخدمات الإلكترونية التابع لوزارة الداخلية السعودية واليكم الخطوات :

تسجيل الدخول عبر موقع ابشر الإلكتروني.

نقوم بكتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية في الخانة المخصصة لذلك.

ثم نقوم بكتابة كلمة المرور والضغط علي تسجيل الدخول.

بعد ذلك نذهب إلي الاستعلامات الإلكترونية.

ونختار منها خدمة الاستعلام عن تمديد تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة فقط مقيم بالسعودية.

ثم نقوم بكتابة كافة البيانات المطلوبة علي الشاشة من قبل الموقع من رقم الاسم ورقم الإقامة ورقم الهوية الوطنية والجنس والعمر ونضغط علي زر بحث.

الاستعلام عن تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة 2021

يجب عليك زيارة رابط استعلام عن تمديد تأشيرة خروج وعودة لمن هم خارج المملكة العربية السعودية 2021 واتباع جميع الخطوات السابق شرحها لكم في هذا المقال عبر موقع ابشر الإلكتروني لخدمات الجوازات السعودية فبد زيارة الرابط يرجي منك قراة شروط تفعيل الخدمة واتباع التعليمات المشار عليها في المقال وكتابة كافة البيانات الشخصية للاستفادة من هذه الخدمة والتي يبحث عنها الكثير من المواطنين والمقيمين في السعودية بداعي العمل.