لينك وظائف وزارة المالية 71 وظيفة شاغرة تعرف على الشروط وموعد التقديم التسجيل عبر جدارة

ازداد البحث بصورة كبيرة عن رابط وظائف وزارة المالية السعودية، بعد أن تم الإعلان عن وجود عدد 71 وظيفة إدارية وقانونية ومالية وهندسية، لذلك يجب على من تتوافر فيه الشروط سرعة التسجيل على وظائف وزارة المالية، وسوف يتم الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين على أساي الشروط والضوابط الموضوعة، وهذه الوظائف عن طريق التعاقد عبر جدارة، وسيكون التقديم إلكترونياً عبر ملئ استمارة التسجيل إلكترونيا عبر رابط جدارة، ويجب على من يتقدم لشغل هذه الوظائف اختيار رغبة أو وظيفة واحدة، مع الحرص على صحة البيانات والمعلومات المرسلة عبر الاستمارة الإلكترونية، وفيما يلي سوف نتعرف على رابط التسجيل على وظائف وزارة المالية، وكذلك الشروط المطلوبة وموعد التقديم.

رابط وظائف وزارة المالية

الدخول على رابط منظومة التوظيف جدارة.

التأكد من صحة البيانات وفي حالة صحة البيانات يتم النقر على أيقونة “التقديم على الإعلانات الوظيفية”.

تحديد الوظيفة حسب المؤهل المناسب مع اختيار رغبة واحدة فقط.

النقر على أيقونة “حفظ الطلب”.

الشروط المطلوبة

ما هي شروط وظائف وزارة المالية، سؤال يتردد كثيراً بعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وهذه الشروط كالتالي:

حاصل على درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير.

وظائف المرتبتين السادسة والثامنة للنساء تشترط اجتياز اختبار القدرة المعرفية.

الأولوية تكون للتخصصات غير التربوية ثم التخصصات التربوية.

من حصل على الشهادة من خارج المملكة عليه اعتمادها من وزارة التعليم وتوفير قرار معادلة.

اجتياز المقابلة الشخصية شرط للقبول في الوظيفة.

عند المقابلة الشخصية سوف تتم عملية مطابقة المستندات مع ما تم إرفاقه في استمارة التقديم.

الترشح النهائي يستلزم اجتياز المقابلة الشخصية والتأكد من صحة المستندات.

موعد التقديم على وظائف وزارة المالية

يبدأ التقديم بدايةً من يوم الأحد بتاريخ 08\05\1443 الموافق 12\12\2021، ويستمر التسجيل على وظائف وزارة المالية اسبوعين من تاريخ بداية التقديم.

الوظائف المطلوبة

باحث اقتصادي مساعد (6 وظائف). باحث إيرادات مساعد. وظيفة باحث قضايا مساعد. باحث ميزانية مساعد (3 وظائف). عدد 3 وظائف محاسب مساعد. مأمور علاقات عامة. مدقق حسابات مساعد. عدد 4 وظائف باحث اقتصادي. باحث إحصاء. باحث إيرادات. عدد 2 وظيفة باحث تطوير موارد بشرية. باحث تنظيم. عدد 2 وظيفة باحث قانوني. عدد 9 وظائف باحث ميزانية. باحث وثائق. عدد 16 وظيفة محاسب. 3 وظائف مدقق حسابات. عدد 2 وظيفة محامي شرعي. مدقق رواتب. عدد 6 وظائف مراقب مالي. مراجع. مهندس مدني وظيفتان. عدد 3 وظائف باحث عمليات موارد بشرية.

رابط وظائف وزارة المالية للنساء 1443 وتعليمات هامة

هناك بعض التعليمات التي يجب الالتزام بها عند التسجيل على وظائف وزارة المالية، وهذه التعليمات كالتالي: