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عمر شويل - جدة كيفية معرفة مبلغ استحقاق دعم حساب المواطن، قامت الحكومة السعودية بإطلاق برنامج دعم حساب المواطن، والذي يهدف إلى رفع مستوى دخل الأسر محدودة الدخل أو معدومة الدخل، حيث يتم صرف مبلغ مالي لأسر هؤلاء الأفراد شهريا يوم 10 من كل شهر بشرط انطباق الشروط التي وضعتها الحكومة، كماأعطت الحق لمن لم يحصل على الدعم في حساب المواطن بتقديم اعتراض على عدم الاستحقاق أو الاعتراض على مبلغ الدعم.

معرفة مبلغ استحقاق دعم حساب المواطن

أعلن حساب المواطن أنه يمكن للمستفيدين من برنامج حساب المواطن معرفة قيمة الدعم عن طريق حاسبة الدعم التقديرية على الموقع الإلكتروني الخاص بحساب المواطن، ويذكر أن حساب المواطن قد أجرى عديد من الضوابط الجديدة للأفراد المستقلين، لذا قامت بتعليق استقبال طلبات المستفيدين الجدد بعد صرف الدفعة 28 في شهر مارس 2020، وتتضمن هذه التعديلات إضافة ما يثبت استقلالية المسكن مثل: عقد إيجار موحد، صك ملكية سكن، مشهد إثبات سكن جامعي لتكون شرط أساسي لاستمرارية الحصول على الدعم.

طرق التواصل مع حساب المواطن

أتاح برنامج حساب المواطن إمكانية التواصل مع البرنامج للرد على الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بالدعم، وقيمة الاستحقاق وشروط الأهلية، وذلك عن طريق إحدى الطرق الآتية:

الاتصال على الرقم المجاني 19912.

التواصل مع برنامج حساب المواطن عبر خدمة صوتك مسموع.

في حالة الرغبة في عمل استفسار أو شكوى يتم التواصل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بحساب المواطن.

الدخول على الصفحة الخاصة بخدمة العملاء على الصفحة الخاصة ببرنامج حساب المواطن على تويتر.

خدمة صوتك مسموع

خدمة صوتك مسموع هي خدمة إلكترونية قدمها برنامج حساب المواطن ليتمكن العملاء من التواصل المباشر بطريقة سهلة وبسيطة، والرد على جميع التساؤلات التي تدور في ذهن العميل.