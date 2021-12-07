نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج الضمان الاجتماعي السعودي مع رابط تسجيل طلبات الانضمام بالتفصيل 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج الضمان الاجتماعي السعودي، فتحت وزارة الموارد باب التسجيل في الضمان الاجتماعي السعودي اعتبارا من 20 نوفمبر ومن المقرر بحسب المتحدث الرسمي للموارد البشرية تلقي طلبات الانضمام في برنامج الضمان حتى يوم 22 مايو2022، وقد صمم الضمان المطور لاستهداف الفئات الأقل دخلاً بحيث موجه بشكل أساسي للأسر للاستفادة من المعاش الشهري بشرط عدم تجاوز الحد المانع للدخل وفق اللائحة، ووضع أهداف تثبيت الاستقلال المالي للمواطنين وأيضا التحول الى شخص منتج من خلال التأهيل والتدريب. ونحن هنا ننشر رابط تقديم الضمان الاجتماعي الجديد 1443 بالتفصيل.

اهداف الضمان الاجتماعية

تلبية الاحتياجات الأساسية للاسر المستحقة من خلا تقديم الدعم المالي المناسب

وضع الاليات التي تضمن مساعدة المستحقين خلال الازمات والكوارث

يستهدف برنامج الضمان المطور الافراد والاسر الأشد حاجة لتزويدهم بالدعم النقدي وتمكينهم من تحسين حالتهم المعيشي

التأهيل والتدريب للسعوديين ليصبحوا منتجين وتقديم فرص العمل المناسبة بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وزارة الموارد تسمح بوقت كافي يمتد الى ستة اشهر للقيام بالتسجيل، بالضمان 1443. حتى تاريخ 20/10/1443 هـ. ويتم التسجيل في برنامج الضمان الجديد عبر المنصة الموحدة للدعم والحماية الاجتماعية. منصة الدعم والاعانات الاجتماعية الجديد هي منصة التسجيل، حيث ان اغلب موارد الضمان الاجتماعي تأتي من أموال الزكاة، المعيار الأساسي من يكون دخلها اقل من احتياجاتها بالنسبة للأسر، وينظر لمجموع الدخل بنسبة خمسين بالمئة ويقارن بالحد المانع فإذا كان اقل يشمله الضمان او اعلى فلا يغطيه. مواضيع ذات صلة: طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي السعودي

تلفت وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواطنين السعوديين عن توفير رابط تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد، وبالدخول للرابط المنشور بإمكان التقديم في برنامج الحماية الاجتماعية من خلال تعبئة الملف الموحد، وسيتم دراسة الاستحقاق لمقدم الطلب وذلك للمسجلين الجدد على ان يتم صرف اول معاش في شهر يناير المقبل بنظام الضمان الجديد.

علماً ان المسجين في الضمان القديم سيتم اعتمادهم بشكل تدريجي في برنامج الضمان المطور لمن يوفون بالمعايير الجديدة.

قدمنا لكم في هذا المقال المنشور بتاريخ 7 ديسمبر، معلومات عن الضمان الاجتماعي السعودي ورابط التسجيل في نظام الضمان الجديد ونقاط الأهداف التي يطمح لها.