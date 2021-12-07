تمويل يبدأ من 2000 ريال بدون كفيل وموافقة فورية وبأقل راتب شهري

متوفر بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي بموافقة سريعة وفورية وأيضاً يبدأ مبلغ التمويل من 2000 ريال سعودي وربما يصل إلى 50 ألف ريال سعودي وأيضاً بدون كفيل كل ذلك مع التمويل الشخصي السريع من شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية حيث توفر الشركة العديد من القروض التمويلية الميسرة وأيضاً بفترات سداد مرنة تتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة.

تمويل يبدأ من 2000 ريال بدون كفيل من شركة إمكان للتمويل

الآن يستطيع العملاء الحصول على تمويل شخصي سريع وأيضاً بدون كفيل أو ضامن لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية والحصول كذلك على مزايا التمويل وهي

يتميز التمويل الشخصي السريع من شركة إمكان بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كذلك يتميز تمويل شركة إمكان بأن العميل يستطيع الحصول على مبلغ تمويل يبدأ من 2000 ريال سعودي.

وأيضاً يمكن أن يصل قيمة التمويل حتى 50 ألف ريال سعودي كحد أقصى.

التمويل الشخصي السريع من شركة إمكان أيضاً لا يحتاج إلى تحويل الراتب.

كذلك لا يحتاج التمويل اشتراط جهة العمل لطلب التمويل.

شروط التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل بالسعودية

حددت شركة إمكان للتمويل مجموعة من الشروط الواجب توافرها لدى العميل الراغب في الحصول على قرض شخصي سريع يبدأ من 2000 ريال سعودي وربما يصل إلى 50 ألف ريال سعودي وتتمثل الشروط في الآتي

يشترط أن يكون طالب التمويل الميسر لدى شركة إمكان سعودي الجنسية.

كذلك يشترط أن يكون المتقدم يعمل بالقطاع الحكومي أو شبه الحكومي وأيضاً القطاع الخاص والمتقاعدين.

أيضاً لابد أن يكون العميل المتقاعد يحصل على دخل شهري لا يقل عن 1900 ريال عند طلب التمويل الميسر

كذلك لابد أن يكون المتقدم ويعمل لديه دخل شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 22 عام ولا يزيد عن 60 عام كحد أقصى.

يشترط أيضاً توافر سجل أئتماني جيد.

على العملاء العاملين بالقطاع الخاص أيضاً قضاء فترة عمل لا تقل عن 6 أشهر.

خطوات طلب التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان

هناك خطوات بسيطة وميسرة من أجل الحصول على التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان حيث يستطيع المتقدم الحصول على التمويل اونلاين من خلال الآتي