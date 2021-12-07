نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الجوازات السعودية الموحد 2022 وأسهل طريقة لـ حجز موعد جوازات السفر على منصة أبشر absher.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم الجوازات السعودية الموحد 2022 يمثل أهمية كبيرة للمواطنين السعوديين، لذلك حددت الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية رقم موحد لتحسين خدمات المواطنين والمقيمين، بما يوفر مزيد من الجهد والوقت، في عملية تنظيم خروج ودخول الأشخاص من وإلى المملكة، وفور التواصل مع رقم الجوازات السعودية الموحد 2021 يمكن الاستعلام عن الخدمات والمقدمة والاستفسار عن أي أمر متعلق بالجوازات في أي وقت، ويتمكن المواطنين أيضًا من حجز موعد جوازات السفر على منصة أبشر absher.sa بسهولة بدلاً من الحاجة للذهاب لمكاتب الجوازات المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

رقم الجوازات السعودية الموحد 2022

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن رقم موحد للاستعلام والاستفسار عن الخدمات المقدمة، وهو رقم الجوازات السعودية الموحد 2022 للتواصل 0114771100 أو يمكنكم الاتصال على 0114509650 وهو رقم الإدارة العامة.

أرقام خدمة الجوازات السعودية

يستطيع المواطنون والمقيمون في المملكة العربية السعودية التواصل على أرقام خدمة الجوازات السعودية في مختلف أنحاء المملكة من خلال الآتي:

المديرية العامة للجوازات: 0114771100. رقم العملية: 88 رقم الادارة العامة للمتابعة الادارية: 0114509650. معهد الجوازات: 0114020649 منطقة الرياض: 4057000-011 رقم منطقة عسير: 0172262526 رقم جواز السفر في منطقة جازان: 0173216262 جوازات منطقة نجران: 0175294012 رقم جواز السفر في منطقة مكة المكرمة: 012-6758900 رقم المدينة المنورة: 8480903-014

حجز موعد لجوازات السفر

حددت طريقة حجز موعد لجوازات السفر على موقع أبشر من خلال الخطوات الآتية:

سجل دخول على منصة أبشر وزارة الخارجية السعودية

أضغط على علامة التبويب أبشر الأفراد.

اضغط على خيار المواعيد.

أضف البيانات المطلوبة “رقم الاقامة، نوع التقويم، تاريخ الولادة”.

أضف رمز التحقق المرئي.

تسجيل الدخول على خدمة المواعيد.

حجز موعد جديد.

اختر نوع الخدمة المراد أداؤها.

حدد المنطقة التي ينتمي إليها الشخص وعدد العمليات.

الضغط على التالي.

حدد القسم المناسب.

اختر الوقت والتاريخ.

أكد الموعد والحجز.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا كل ما يتعلق برقم الجوازات السعودية الموحد 2022 وأسهل طريقة لـ حجز موعد جوازات السفر على منصة أبشر absher.sa، كما نكون قد قدمنا كل الأرقام الخاصة بالجوازات في جميع مناطق المملكة لسهولة تواصل المواطنين معها.