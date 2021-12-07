نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط اعادة التمويل الراجحي وطريقة حاسبة إعادة التمويل الجديدة من بنك الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط اعادة التمويل الراجحي المقدمة من بنك الراجحي وسنتعرف علي مميزات التمويل الأكثر أمان وعلي حاسبة اعادة التمويل وعلي تمويل الراجحي الجديد، أن إعادة التمويل بنك الراجحي من العوامل التي تجعل البنك من أفضل البنوك من حيث الأمان، حيث تتميز هذه الشروط بالبساطة وإمكانية توافرها لدي العميل بسهولة، ويعمل البنك على أساس من الهامش التنافسي للربح، بالإضافة الى ما يقدمه من حلول متميزة في هذا المجال سواء العقاري أو ما يكون من التمويل الشخصي.

شروط اعادة التمويل الراجحي

إعادة التمويل هي خدمة يقوم الراجحي بتقديمها للعملاء المتعاملين مع البنك بقرض شخصي قائم بالفعل، وتكون هذه الإعادة بغرض زيادة مبلغ التمويل من اجل سداد ما يحتاجون اليه، أو في حالة زيادة الرواتب الشهرية الخاصة بأي منهم ورغبتهم في زيادة مبلغ القرض تبعا لذلك، وفي كافة هذه الحالات يتمكن العميل من الحصول على القرض الإضافي بنفس المبلغ الذي يدفعه العميل لسداد القرض الحالي.

حاسبة إعادة تمويل الراجحي

يحتاج اعادة التمويل الشخصي الراجحي الى توافر عدد من الشروط يكون منها مايلي:

حصول مقدم طلب التمويل الإضافي على قرض شخصي من البنك لم يتم تنتهي فترة سداده بعد.

لابد من سداد العميل ربع مبلغ القرض الحالي على الأقل حتي يتمكن من صرف التمويل الإضافي.

هامش الربح تكون واحدة في اي من القرض الحالي أو الإضافي إلا في حالة زيادة الراتب.

يختلف مبلغ القسط وعدد الأقساط وفقا لحاسبة الراجحي مع اختلاف راتب العميل وعمره ونوع العمل الذي يعمل به.

تمويل الراجحي الجديد 1442

يمكنك الاستفادة من خدمة التمويل الشخصي بنك الراجحي وصرف المبلغ الذي يتناسب مع شراء احتياجاتك للزفاف مثلا.

أو شراء أدوات ومصاريف الدراسة وما الى ذلك من مستلزمات شخصية قد تكون عارضة وغير مستعد لها.

إذا يقبل البنك التمويل حتي وان لم يتبقى لك على سن التقاعد سوي 5 سنوات أو اقل.

كما يمكن الاستفادة أيضا في هذا الصدد من خدمات التمويل العقاري للبنك.

تمويل الراجحي للقطاع الخاص

بالإضافة الى ما تم الإعلان عنه من شروط اعادة التمويل بنك الراجحي، فان للبنك عدد من الخدمات الأخرى الهامة في القطاع الخاص والتي يكون منها إمكانية تمويل موظفي القطاع الخاص، وذلك يتم عن طريق تعبئة بيانات نموذج اعتماد الشركات وتوافر الشروط المطلوبة المقدمة من البنك.