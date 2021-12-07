موعد التسجيل بحساب المواطن وأهم شروط الدعم وموعد نزول دفعة الدعم الجديدة. هناك العديد من صور الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. حيث تهدف الحكومة السعودية إلى الارتقاء من مستوى المعيشة لجميع مواطني المملكة. كما تعمل من أجل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. ولذلك فهناك العديد من المساعدات التي يتم تقديمها للمواطن السعودي والتي يعتبر أهمها هو حساب المواطن. حيث أن دعم حساب المواطن يعتبر من أهم الخدمات التي يتم تقديمها للأسر ضعيفة أو متوسطة الدخل والذي يساعدها في توفير مختلف متطلباتهم واحتياجاتهم. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض متى يتم فتح باب التسجيل في حساب المواطن وكذلك الشروط المطلوبة لاستحقاق الدعم. كما سوف نعرض لكم موعد نزول الدفعة الجديدة من حساب المواطن. كما يمكنك التعرف أيضاً على هل يؤثر دعم الريف على حساب المواطن وماهي شروط استحقاق دعم الريف الجديدة.

موعد التسجيل بحساب المواطن

حيث إنه يعتبر دعم حساب المواطن من أهم برامج الدعم والمساعدات التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين. كما إنه هناك العديد من الأسر متوسطة الدخل التي تعتبره من أهم الركائز التي تستند عليها في حياتهم المادية. ولذلك فيعتبر موعد فتح باب التسجيل في حساب المواطن هو أمر هام ويشغل بال الكثير من المواطنين. فمن الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية قد قامت بوقف التسجيل الجديد في البرنامج منذ دفعة مارس 2020. وهناك العديد من التساؤلات عن الموعد الذي يتم به فتح باب التسجيل مرة أخرى. ولكن حتى وقتنا هذا لم تقم الحكومة السعودية بالإعلان عن موعد محدد لفتح باب التسجيل. ولكن فإنه متاح إضافة التابعين إلى مستفيدي البرنامج الحاليين.

شروط استحقاق الدعم

الأسر سعودية الجنسية

الأفراد المستقلة بسكن خاص على أن يتم تقديم مايثبت ذلك

أن يكون مقيم بالمملكة

كما يجب ألا يكون داخل السجون أو دور الإيواء

إثبات الصحة لجميع البيانات المقدمة.

كما يجب تقسيم مستفيدي الدعم إلى فئات كما يلي:

موعد نزول الدفعة الجديدة من حساب المواطن

حيث إنه يتم نزول دعم حساب المواطن في موعد ثابت محدد كل شهر. فموعد نزول دعم حساب المواطن هو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ولكن يتم بعض التعديلات في الإجازات. حيث إنه إذا كان اليوم العاشر موافق ليوم السبت فيتم تأخير الموعد إلى اليوم التالي الأحد. كما إنه في حالة أن يكون موافق ليوم الجمعة فيتم تقديم موعد الصرف لليوم السابق وهو الخميس. ولذلك فإن موعد صرف الدفعة الجديدة لحساب المواطن سوف يكون يوم الخميس الموافق 9 من ديسمبر.