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عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين عن طريقة الاكتتاب شركة الاتصالات السعودية STC بعد طرح الاكتتاب الثاني لعام 2021. والذي تم طرحه من قبل صندوق الاستثمار السعودي لتداول الأسهم بسوق الأوراق المالية. فقد قامت الشركة بطرح اكتتاب أخر في شهر سبتمبر. وتعد شركة الاتصالات السعودية الشركة الأولى في المملكة في تقديم خدمات الاتصالات وتسعى بشكل دائم للمحافظة على مكانتها بالسوق.

اكتتاب شركة الاتصالات السعودية

تأسست شركة الاتصالات السعودية عام 1998 وهي متخصصة في مجال الاتصالات وخدمات المعلومات ومقرها الرئيس في العاصمة الرياض، وتم أدارجها بسوق الأسهم عام 2003م، حيث طرحت الشركة 30% من قيمة أسهمها. وتم تخصيص 20% من الأسهم للسعوديين و5%لمصلحة التقاعد. تم الإعلان عن الاكتتاب الثاني بطرح 100.2 مليون سهم ما يمثل 5% من أسهم الشركة.

سعر سهم اكتتاب الاتصالات السعودية

أعلن الصندوق العام للاستثمارات العامة المالك للأسهم عن السعر الأول للسهم ما يتراوح ما بين 100-116 ريالًا. للسهم الواحد على أن يتم الإعلان النهائي عن سعر الطرح يوم 10-12-2021.

موعد رد فائض اكتتاب الاتصالات السعودية



تم الإعلان عن موعد رد الفائض الاكتتاب العام الثانوي لشركة الاتصالات السعودية. والذي سيتم من خلاله رد المبلغ الفائض من اكتتاب الفرد. أو رد الاكتتاب كاملًا للمكتتب في حالة لم يتم تخصيص أسهم له في موعد أقصاه 14 ديسمبر .

طريقة الاكتتاب شركة الاتصالات السعودية STC

ومن أمور الهامة هي معرفة كيفية الاشتراك في الاكتتاب بالخطوات الآتية