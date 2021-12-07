نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاكتتاب شركة الاتصالات السعودية STC في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين عن طريقة الاكتتاب شركة الاتصالات السعودية STC بعد طرح الاكتتاب الثاني لعام 2021. والذي تم طرحه من قبل صندوق الاستثمار السعودي لتداول الأسهم بسوق الأوراق المالية. فقد قامت الشركة بطرح اكتتاب أخر في شهر سبتمبر. وتعد شركة الاتصالات السعودية الشركة الأولى في المملكة في تقديم خدمات الاتصالات وتسعى بشكل دائم للمحافظة على مكانتها بالسوق.
اكتتاب شركة الاتصالات السعودية
تأسست شركة الاتصالات السعودية عام 1998 وهي متخصصة في مجال الاتصالات وخدمات المعلومات ومقرها الرئيس في العاصمة الرياض، وتم أدارجها بسوق الأسهم عام 2003م، حيث طرحت الشركة 30% من قيمة أسهمها. وتم تخصيص 20% من الأسهم للسعوديين و5%لمصلحة التقاعد. تم الإعلان عن الاكتتاب الثاني بطرح 100.2 مليون سهم ما يمثل 5% من أسهم الشركة.
سعر سهم اكتتاب الاتصالات السعودية
أعلن الصندوق العام للاستثمارات العامة المالك للأسهم عن السعر الأول للسهم ما يتراوح ما بين 100-116 ريالًا. للسهم الواحد على أن يتم الإعلان النهائي عن سعر الطرح يوم 10-12-2021.
موعد رد فائض اكتتاب الاتصالات السعودية
تم الإعلان عن موعد رد الفائض الاكتتاب العام الثانوي لشركة الاتصالات السعودية. والذي سيتم من خلاله رد المبلغ الفائض من اكتتاب الفرد. أو رد الاكتتاب كاملًا للمكتتب في حالة لم يتم تخصيص أسهم له في موعد أقصاه 14 ديسمبر .
طريقة الاكتتاب شركة الاتصالات السعودية STC
ومن أمور الهامة هي معرفة كيفية الاشتراك في الاكتتاب بالخطوات الآتية
- الدخول إلى تطبيق مصرف الراجحي أو أي تطبيق بنكي مشارك في الاكتتاب.
- من القائمة الجانبية انقر على الاستثمار ثم اختر خدمة الاكتتاب العام.
- ثم النقر على الاشتراك ثم حدد اسم الشركة التي تريد الاكتتاب فيها هنا شركة الاتصالات السعودية. الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصال.
- أقبل تفاصيل الشركة
- ادخل عدد الأسهم التي تريد شرائها بحيث لا تقل عن 10 أسهم.
- ثم أقبل الشروط والأحكام ليظهر لك إجمالي المال المقرر دفعه اختر شركة الوساطة.
- ثم النقر على التعهد من ثم النقر على التالي.
- تظهر لك صفحة بها كل المعلومات قم بالنقر على تأكيد.
- تظهر لك شاشة تفيد بأنه تم الاكتتاب العام بنجاح.
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