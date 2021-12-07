متى ينزل حساب المواطن الدفعة 49 لشهر ديسمبر 2021 وما هى شروط الاستحقاق

متى ينزل حساب المواطن الدفعة 49 لشهر ديسمبر 2021، هذا البرنامج التي خصصته الحكومة السعودية للتخفيف على المواطنين كافة أعباء الحياة، حيث وفرت هذا الدعم للأسر أصحاب الدعم المتوسط والمنخفض في جميع أنحاء المملكة، كما تم إطلاق هذا البرنامج ليتم تعويض الشعب السعودي عن الاضرار التي حدثت لهم، نتيجة للتوسعات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة، ومن المقرر أن يتم صرف دفعة حساب المواطن 49 لشهر ديسمبر 2021 يوم الخميس القادم بدلاً من يوم الجمعة.

موعد نزول حساب المواطن

يعتبر حساب المواطن مجدول بشكل ثابت في اليوم العاشر ميلادياً في المملكة العربية السعودية، وفي حالة تصادف اليوم العاشر مع يوم الجمعة يتم الصرف يوم الخميس، أما في حال صادف مع يوم السبت يتم صرف الدعم في يوم الأحد، هذا وقد أعلن برنامج حساب المواطن تقديم موعد إيداع الدفعة 49 من الدعم لشهر ديسمبر، ليوم الخميس الموافق 9 ديسمبر الجاري بدلاً من يوم الجمعة.

شروط الاستحقاق في حساب المواطن

وتوجد بعض الشروط الواجب توافرها لكي يستحق الفرد الدعم من برنامج حساب المواطن وهي كالتالــــي:

لابد أن يكون المواطن يحمل الجنسية السعودية. كما يستحق للمرأة السعودية التي تحمل الجنسية وتزوجت من غير سعودي أن يصرف لها الدعم. بينما يلزم الإقامة الكاملة للفرد على الأراضي السعودية، ولا يزيد سفره للخارج أكثر من 90 يوم. ويتاح هذا الدعم للمطلقة والأرملة. كما يتاح لأصحاب الإعاقة ممن لا يستطيعوا على العمل استحقاق دعم برنامج حساب المواطن. ويلزم للمستحق عدم وجوده داخل السجن أو إحدى دور الرعاية.

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 49

وتتزايد عمليات البحث حول معرفة موعد نزول الدفعة وأسماء المستحقين من الدفعة 49، وكل ذلك يمكن الاستعلام عنه من خلال إتباع الخطوات التالية: