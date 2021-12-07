براتب 2000 وخلال 30 دقيقة أحصل على سيولة نقدية فورية وقسط تمويلك علي أطول مدة سداد

براتب 2000 وخلال 30 دقيقة أحصل على سيولة نقدية فورية ، عرض تمويلي بمبالغ مالية كبيرة ، والذي يكون موضع بحث من قبل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية ، حيث يسعى الكثير من موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً ، للحصول على سيولة نقدية سريعة ، بأقل راتب شهري وبأسهل الشروط ، كما يسعي العميل للاستفادة من عروض تمويلية بإجراءات سريعة وفورية.

براتب 2000 وخلال 30 دقيقة أحصل على سيولة نقدية فورية

تمويل شخصي سريع بسيولة نقدية فورية ، وبأقل راتب شهري وأقل هامش ربح ، يعتبر أحد المنتجات التمويلية الميسرة التي يقدمها مصرف الراجحي لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يقدم الراجحي هذا التمويل بمبالغ مالية كبيرة ، والتي من شأنها خدمة كافة الاحتياجات المالية والشرائية للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً ، كما وفر مصرف الراجحي الفرصة للمواطن المتقاعد للاستفادة من هذا المنتج بأقل راتب تقاعدى ، وقد جاء مصرف الراجحي كواحد من أهم وأكبر المصارف الإسلامية في المملكة العربية السعودية ، والذي يعمل على توظيف قاعدته الرأسمالية وخبرته من أجل القيام بدور ريادى وهام في القطاع الاقتصادي السعودي.

مزايا التمويل الشخصي من مصرف الراجحي

برنامج التمويل الشخصي من مصرف الراجحي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية.

يمكن للشخص المتقدم بالطلب تقسيط مبلغ التمويل الشخصي ، علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة حتي 60 شهر.

موافقة فورية وسريعة من البنك علي طلب التمويل الشخصي.

يوفر مصرف الراجحي للعملاء من خلال هذا المنتج ، الحماية من تقلب الأسعار عند الاستفادة من تمويل مصرف الراجحي في تجارة السلع.

يعمل البنك علي سرعة إنهاء جميع إجراءات طلب الحصول على التمويل ، وذلك خلال 30 دقيقة فقط من التقدم بالطلب ، وبعد التأكد من توافر جميع الشروط التي حددها البنك وتقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال الطلب.

الشروط الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي من مصرف الراجحي