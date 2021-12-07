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براتب 2000 وخلال 30 دقيقة أحصل على سيولة نقدية فورية وقسط تمويلك علي أطول مدة سداد

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نور حسن 0 تبليغ

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عمر شويل - جدة براتب 2000 وخلال 30 دقيقة أحصل على سيولة نقدية فورية وقسط تمويلك علي أطول مدة سداد - ثقفني

براتب 2000 وخلال 30 دقيقة أحصل على سيولة نقدية فورية ، عرض تمويلي بمبالغ مالية كبيرة ، والذي يكون موضع بحث من قبل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية ، حيث يسعى الكثير من موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً ، للحصول على سيولة نقدية سريعة ، بأقل راتب شهري وبأسهل الشروط ، كما يسعي العميل للاستفادة من عروض تمويلية بإجراءات سريعة وفورية.

براتب 2000 وخلال 30 دقيقة أحصل على سيولة نقدية فورية

تمويل شخصي سريع بسيولة نقدية فورية ، وبأقل راتب شهري وأقل هامش ربح ، يعتبر أحد المنتجات التمويلية الميسرة التي يقدمها مصرف الراجحي لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يقدم الراجحي هذا التمويل بمبالغ مالية كبيرة ، والتي من شأنها خدمة كافة الاحتياجات المالية والشرائية للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً ، كما وفر مصرف الراجحي الفرصة للمواطن المتقاعد للاستفادة من هذا المنتج بأقل راتب تقاعدى ، وقد جاء مصرف الراجحي كواحد من أهم وأكبر المصارف الإسلامية في المملكة العربية السعودية ، والذي يعمل على توظيف قاعدته الرأسمالية وخبرته من أجل القيام بدور ريادى وهام في القطاع الاقتصادي السعودي.

مزايا التمويل الشخصي من مصرف الراجحي

  • برنامج التمويل الشخصي من مصرف الراجحي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية.
  • يمكن للشخص المتقدم بالطلب تقسيط مبلغ التمويل الشخصي ، علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة حتي 60 شهر.
  • موافقة فورية وسريعة من البنك علي طلب التمويل الشخصي.
  • يوفر مصرف الراجحي للعملاء من خلال هذا المنتج ، الحماية من تقلب الأسعار عند الاستفادة من تمويل مصرف الراجحي في تجارة السلع.
  • يعمل البنك علي سرعة إنهاء جميع إجراءات طلب الحصول على التمويل ، وذلك خلال 30 دقيقة فقط من التقدم بالطلب ، وبعد التأكد من توافر جميع الشروط التي حددها البنك وتقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال الطلب.

الشروط الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي من مصرف الراجحي

  • عمر الشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يزيد عن 60 سنة ، وذلك عند سداد أخر قسط شهرى.
  • أما إذا كان المتقدم بالطلب من المواطنين المتقاعدين ، يشترط ألا يزيد عمره عن 70 سنة ، وذلك عند سداد أخر قسط.
  • يشترط أن يكون الشخص المتقدم بالطلب يعمل لدى جهة معتمدة لدى مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية.
  • المواطن المقيم يمكنه الاستفادة أيضاً من التمويل الشخصي بالتقسيط المتاح لدي مصرف الراجحي.
  • الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب الموظف السعودي ، يجب ألا يقل عن 2000 ريال سعودي ، وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي.
  • أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين المتقاعدين ، يشترط ألا يقل الراتب الشهري له عن 1900 ريال سعودي.
  • 5000 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهرى للشخص المتقدم بالطلب ، وذلك للاستفادة من التمويل الشخصي من مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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