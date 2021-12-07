طريقة استعلام سمة برقم السجل المدني وآلية طباعة التقرير

استعلام سمة برقم السجل المدني من أهم الخدمات المُقدمة عن طريق موقع شركة سمة للمديونية في المملكة العربية السعودية، والتي اشتهرت بتوفير كافة المعلومات الائتمانية عن المواطنين السعوديين والمقيمين أيضًا في نفس الوقت، ويمكن إجراء استعلام سمة برقم الهوية مجانًا إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة أي جهة، وجاءت تلك الخطوة المهمة من أجل استخراج التقارير الائتمانية الخاصة بالمواطن وكل من ينتمي إلى قطاع الأعمال أيضًا، لهذا سنتعرف على آلية الاستعلام بالسجل المدني في سمة بالتفصيل.

استعلام سمة برقم السجل المدني

هناك العديد من الخطوات التي يلزم اتباعها من أجل استعلام سمة برقم السجل المدني إلكترونيًا كما يمكن استخدام رقم الهوية الوطنية للأفراد وأصحاب الشركات أيضًا، وهذه الخطوات تأتي منحصرة في الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع شركة سمة الإلكتروني.

البدء في تسجيل الدخول عن طريق كتابة المعلومات المطلوبة وهي رقم السجل المدني أو رقم الهوية الوطنية.

النقر على إدخال أو خيار بحث من القائمة التي تظهر أمامك.

ستظهر لك كافة التفاصيل التي تخص التقرير الائتماني وتستطيع الحصول على نسخة أخرى مطبوعة من خلال الموقع لاستخدامها وتقديمها إلى العديد من الهيئات وخصوصًا في حالة الرغبة في استخراج قرض شخصي أو قرض سيارة من أحد البنوك في المملكة السعودية والتي تطلب تلك التقارير.

طباعة تقرير سمة برقم الهوية

أما عن خطوات الحصول على التقرير الائتماني من سمة فإنه يتم برقم الهوية الوطنية من خلال الخطوات التالية فقط:

الولوج إلى موقع سمة الإلكتروني وتسجيل الدخول بحسابك الشخصي.

ثم إدخال رقم الهوية الوطنية والنقر على خيار بحث.

سيظهر لك التقرير الخاص بك والذي يشمل كافة المعاملات التي تمت في وقت سابق.

بعد الاطلاع على التقرير ستقوم بالنقر على خيار الطباعة الذي يظهر في حسابك، ومن ثم تستطيع الحصول على نسخة تستخدمها من خلال الهيئات والجهات السعودية.

كما يمكن الاستعلام عن المزيد من التفاصيل والمعلومات التي تخص سمة من خلال التواصل هاتفيًا من خلال الرقم الموحد المتوفر لجميع المواطنين في السعودية، وهو رقم: 8003010046 وسوف يتم الرد على الشكاوى والمقترحات.