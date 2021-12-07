إن مؤسسة تقويم التعليم والتدريب قامت بالإعلان عن الموعد الذي يتم من خلاله التسجيل من أجل اختبار الرخصة المهنية، وهذا الإختبار يكون لشاغلي المهن التعليمية سواء المعلمين أو المعلمات وتكون طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية من خلال الرابط الخاص بنظام الرخص، والذي قام بتوفير إمكانية التسجيل لمختلف الأفراد المنطبق عليهم الشروط والضوابط حتى يتمكنوا من امتلاك رخصة، وهذه الرخصة تكون مهمة لأنها بمثابة مستند رسمي يستطيع المعلم من خلاله مزاولة العمل بكفاءة، بالإضافة إلى أنها شرط أساسي حيث أن المعلم لا يمكنه مزاولة العمل في الوظائف التعليمية أو الترقي لمستويات مختلفة دون امتلاك تلك الوثيقة.

طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالإفصاح عن المواعيد الخاصة بتسجيل الأفراد لاختبار الرخصة المهنية، وذلك يكون عن طريق الرابط المخصص من قبل نظام الرخص، ويستطيع المستخدم استكمال التسجيل عن طريق تلك الخطوات:

الذهاب إلى نظام الرخص المهنية.

النقر على اختبار الرخصة المهنية، ثم اختيار اختبار تخصص.

القيام بتسجيل البيانات والمعلومات في الخانات الخاصة

تحديد مكان الإختبار وموعده.

اختيار طريقة السداد الخاصة برسوم الاختبار.

الضغط على أيقونة تسجيل، بعد القيام بإتمام خطوات سداد الرسوم.

متى يكون اختبار الرخصة المهنية

إن هيئة تقويم التعليم والتدريب قامت بتحديد المواعيد الخاصة بالتسجيل إلى اختبار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات الراغبين في امتلاك رخصة، كما أن الغير عاملين يستطيعوا التسجيل في هذا الاختبار إذا كانت تنطبق عليهم الشروط والمعايير، وقد قامت الهيئة الكشف عن المواعيد كالتالي:

كانت بداية اختبار الرخصة في يوم الإثنين، الذي يوافق تاريخ 24 ربيع ثاني 1443 هجرياً.

أما بالنسبة إلى موعد بدء اختبار الرخصة المهنية بالمقر المحدد، فسيكون بتاريخ 17/7/1443.

يكون موعد انتهاء اختبار التخصص في تاريخ 25/7/1443.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

تعتبر هيئة تقويم التعليم قياس الموجودة في السعودية من الهيئات الرسمية، التي تكون معتمدة يستطيع الأفراد عن طريقها التقدم والتسجيل لبعض الاختبارات وذلك من شاغلي الوظائف التعليمية، ويكون الهدف من هذه الهيئة هو تطبيق مختلف عناصر التعليم داخل المملكة، حيث أن هيئة التعليم والتدريب هي المسؤولة عن منح الشخص حق مزاولة وظيفة تعليمية داخل السعودية.