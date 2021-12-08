“ليلة الخميس” موعد إيداع دعم حساب المواطن الدفعة 49 // حلول إجراءات الدفع المرفوض في البرنامج

متى ينزل دعم حساب المواطن الدفعة 49؟، سؤال معروف إجابته عند أكثر من 11 مليون مستفيد من البرنامج، نظراً لثبات موعد نزول الدعم، ولكن البحث عنه عبر محرك البحث الرئيسي جوجل، يتذايد مع قرب موعد إيداع المبالغ المالية، المخصصة لكل مستفيد في حساباتهم البنكية الخميس القادم 2021/12/09، لمن صدرت لهم نتائج الأهلية، التي أعلن عنها منذ أيام قليلة فكل دفعة يسبقها بيان بالأهلية والمستحقين، والمبالغ التي تم تخصيصها للمستفيدين، ما هي حلول إجراءات الدفع المرفوض؟ من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم أكثر من حل لمشكلة الدفع المرفوض، التي يعاني منها الآف المستحقين، وفيما يلي تفاصيل الدفعة المرتقبة دفعة ديسمبر 2021.

موعد دعم حساب المواطن الدفعة 49

الموعد الرسمي لنزول دعم البرنامج هو اليوم العاشر من كل شهر الميلادي

يتم صرف الدعم يوم 9 من الشهر في حالة أن صادف يوم 10 يوم جمعة

يتم صرف الدعم يوم 11 من الشهر الميلادي في حال أن صادف يوم 10 يوم سبت

أستعلام حساب المواطن

الدخول على رابط حساب المواطن.

تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستفيد.

ثم الدخول على الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 49.

أضغط على استعلام لتظهر لك تفاصيل الدفعة من قيمة الدعم والموعد.

ما هي حلول إجراءات الدفع المرفوض لبرنامج حساب المواطن

الحل الأول : مراجعة البنك لحل المشكلة المتعلقة بالحساب، الدخول على حسابك ثم أضغط الدفعات المالية، ثم أضغط تأكيد الحساب البنكي. الحل الثاني : قم بتغير الحساب البنكي من البوابة الإلكترونية، الدخول على تفاصيل الطلب بيانات الحساب البنكي، ثم ستصلك رسالة نصية على جوالك عن التحقق من صحة الأبيان الجديد.

شروط استحقاق دعم برنامج حساب المواطن