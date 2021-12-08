طريقة نقل الوافد من فرد الى منشأة إلكترونيًا وزارة الموارد البشرية

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طريقة نقل الوافد من فرد الى منشأة، يستعلم العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن الطريقة الصحيحة من أجل نقل الوافد من فرد الي منشأة، حيث هناك عدد كبير من الوافدين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية ويستعلمون عن الإمكانية الخاصة بالتقديم في هذه الخدمة وغيرها من عدد من الخدمات التي تتم إلكترونياً بشكل سريع لجميع المواطنين، وهناك عدة طرق وعدة نماذج التي من خلالها يتم تقديم طلب نقل الكفالة التي تخص الوافد من فرد الي منشأة، وتعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي توفير هذه الخدمة عبر موقعها من خلال ضرورة توافر بعض الشروط الخاصة بأداء الخدمة، وسوف نوضح لكم طريقة نقل الوافد من فرد الى منشأة.
شروط نقل الوافد من فرد الى منشأة
يتم الموافقة علي الطلب المقدم الي وزارة الموارد البشرية من أجل نقل الفرد الي منشأة من خلال توافر الشروط التالية:
- يشترط لأداء الخدمة أن تكون جميع التراخيص التي تخص المنشأة سارية الصلاحية، علي أن يشمل ذلك تفعيل خدمة العنوان الوطني من خلال هيئة البريد السعودي.
- يحب ألا يوجد بالمنشأة أي عمالة تكون حاملة لرخصة عمل أو إقامة تكون منتهية الفعالية والصلاحية.
- يتطلب أن تمتلك المنشأة رصيد كافي يسمح بأداء النقل الخاصة بالعمالة التي تمتلكها بالنسبة للوافدين من خلال مستوي عام لا يقل عن النطاق الأخضر.
- يتم الموافقة علي إدراج التأشيرات الصادرة التي لم يتم استخدامها من حيث نسب التوطين ونفس الأمر للطلبات الخاصة بالنقل الخاص للخدمة التي تعد تحت الدراسة وذلك من حيث تفاصيل احتساب الرصيد.
- يجب لأداء الخدمة أن يكون الشخص التابع لا يقل عمره عن 18 عام سواء كان ذلك الزوج والزوجة أو الأبناء من البنين والبنات.
- يشترط للتقديم علي الخدمة ألا يكون الشخص التابع لديه عدة جنسيات يمنع النقل لخدماتها.
خطوات نقل الوافد من فرد الى منشأة
يتم أداء الخدمة إلكترونياً من خلال خطوات موحدة لجميع المواطنين، والتي تتم علي النحو التالي:
- يجب أن يتم الدخول علي موقع الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- الدخول الي الموقع ثم اختيار خدمات المنشأة.
- يتم اختيار تبويب “نقل خدمة التابعين”.
- يجب أن يتم إدخال وتسجيل جميع البيانات والمعلومات التي تخص الشخص التابع سواء رجل أو امرأة والذي يكون هناك رغبة من أجل نقله لمنشأة.
- الضغط علي إرسال الطلب.
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