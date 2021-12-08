نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “اعتماد اللقاح من خارج المملكة” ضد كورونا رابط التقديم للزائرين في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعتماد اللقاح من خارج المملكة، هي خدمة تسجيل اللقاحات التي تم تلقيها خارج المملكة مقدمة من وزارة الصحة السعودية، وتمكن المواطنين والمقيمين من تقديم طلبات التسجيل للقاحات التي تم التطعيم بها في الخارج وذلك لإبراز حالتهم الصحية وفق اللقاحات المتطعمين بها ضد فيروس كورونا من اجل اعتمادها في أنظمة وزارة الصحة وتحديثها في تطبيق توكلنا.

ينتفع من خدمة تسجيل اللقاحات ضد كورونا المواطنون وكذلك المقيمين، ويكون ذلك عبر بوابة التطعيمات الخارجية، أما بالنسبة للأشخاص الزائرين ممن لا يمتلكون هوية وطنية او هوية مقيم فمتاح لهم تسجيل اللقاح الخاص بهم في موقع مقيم.

المتطلبات الأساسية

بعد قراءتك للمتطلبات وقدرتك بالإيفاء بها يمكنك البدء في تقديم طلب اعتماد جرعات لقاح كورونا تم تلقيها خارج المملكة لتسهيل عملية إضافة المعلومات في أقل مدة ممكنة ولتفادي رفض الطلب، والمتطلبات على النحو التالي;

التأكد من توفر صحة البيانات المدخلة ودقتها.

هوية وطنية او هوية مقيم للتعاطي مع طلبك.

أن تكون المستندات محفوظة بصيغة PDF وألا يزيد حجمها عن 1 ميغابايت.

ضمان مطابقة بيانات الشهادة للمتطلبات على النحو التالي: العثور على البيانات الشخصية للمتطعم في شهادة اللقاح المعتمد; تذكر الشهادة اسم اللقاح وتاريخه ورقم الدفعة. شهادة صادرة بإحدى اللغات التالية: العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو ترجمة معتمدة للعربية المستندات المرفقة هي صورة من جواز السفر ونسخة من شهادة التطعيم للقاح كورونا. في حال لديك طلب قائم، لا يقبل النظام طلبات جديدة(تسجيل لقاحات) بالنسبة للزائرين من أولئك الذين لا يمتلكون هوية مقيم(إقامة سعودي) تسجيل اعتماد اللقاح على الأنترنت في موقع مقيم.

راجع مقال طريقة طلب اعتماد لقاح تم تلقيه خارج المملكة.

رابط اعتماد اللقاح من خارج المملكة

أطلقت وزارة الصحة بوابة التطعيمات الخارجية وهي رابط اعتماد اللقاح من خارج المملكة، وبالنقر فوق الرابط سيتم نقلك مباشرة الى منصة تسجيل اللقاحات الخارجية فقط قم بقراءة التعليمات ووفق عليها والنقر فوق التالي وأدخل بياناتك الشخصية واللقاح وقم بإرسال الطلب.

وفي النهاية نكون قد بذلنا قصار جهدنا في توفير روابط اعتماد لقاح كورونا تم تلقيه خارج المملكة للمقيمين والزائرين.