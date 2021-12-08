بنك التنمية الاجتماعية المعايير الائتمانية للقبول بمنتج نقاط البيع والمستندات المطلوبة

بنك التنمية الاجتماعية السعودي للتمويل أو ما كان يعرف سابقاً ببنك التسليف والادخار يقدم منتج جديد للحصول على تمويل من خلال مبيعاتك وهو ما يعرف بمنتج نقاط البيع، وهو منتج تمويلي لرأس المال العام يستهدف المنشآت الصغيرة التي تتعامل من خلال أجهزة نقاط البيع، حيث أن هذا النوع من التمويل يعتمد على معدل أرباح المنشأة السنوي، حيث تكون قيمة التمويل ما يعادل 25% من قيمة الأرباح الإجمالية السنوية للمنشأة، بحيث تكون بحد أدنى 3 مليون ريال سعودي وذلك الحد من ضمن معايير القبول والتي سوف نتطرق لذكرها لاحقاً بالتفصيل من خلال هذا المقال.

المعايير الائتمانية لبنك التنمية الاجتماعية في منتج نقاط البيع:

والجدير بالذكر الآن هو توضيح الهدف الأساسي لنشأت وتأسيس بنك التسليف والادخار السعودي وهو تقديم قروض بدون فوائد ومصاريف بسيطة، سواء إلى المنشآت الصغيرة والناشئة أو أصحاب المهن والحرف البسيطة وذلك بهدف تعزيز مساهماتهم في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، كما تقدم القروض إلى الأسر والأفراد ذوي الدخول البسيطة بهدف إعانتهم على المصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي تواجههم في ظل تطلعات المملكة لتحقيق رؤية 2030، ومع ذلك فان بتك التنمية كغيرة من المنشآت المالية والتي يجب أن تتبع معايير وضوابط تحكم آلية القبول والتقديم على هذا المنتج من التمويل وهي كالتالي؛

أن تكون منشأة صغيرة لا يقل دخلها السنوي عن 3 مليون ريال سعودي ولا تزيد عن 40 مليون ريال.

لا يقل تاريخ بداية النشاط عن سنتين من تاريخ السجل التجاري.

لدى المنشأة إيرادات نقاط البيع لفترة 12 شهر سابقة.

لا تقل إيرادات نقاط البيع عن 1.2 مليون ريال سنوياً.

أن يكون نشاط العميل من ضمن القطاعات المستهدفة للبنك.

تقديم ميزانية مدققة لعام واحد، وذلك في حالة أن يكون لدى المنشأة قروض تمويلية من جهات أخرى.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض التمويلي: