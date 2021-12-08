نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على شروط تأشيرة الخروج والعودة في النظام الجديد 1443 وخطوات تمديد التأشيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تأشيرة الخروج والعودة في النظام الجديد 1443 هذا من أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها بشكل مستمر فهناك الملايين من الوافدين إلى المملكة العربية السعودية الذين يتساءلون على الشروط الجديدة التي تم وضعها من قبل الحكومة السعودية في النظام الجديد للحصول على التأشيرة، ولأن المملكة العربية السعودية تسعي دائما على تحسين الأوضاع وتطوير المملكة تم تحديث نظام التأشيرات بنظام جديد يعمل على خدمة الوافدين إلى المملكة وتسهيل الأوضاع عليهم ومن أهم الخطوات التي سعت إليها هو إلغاء نظام الكفيل فأصبح بإمكانك الدخول الخروج من المملكة العربية السعودية دون إذن صاحب العمل الخاص بك.

شروط تأشيرة الخروج والعودة في النظام الجديد 1443

هناك بعض الشروط التي تم إضافتها حديثاً في النظام الجديد لطلب تأشيرات الخروج والعودة في المملكة العربية السعودية وسنقدم لكم كافة هذه الشروط وهي:

أولا لابد من التسجيل إلكتروني من خلال خلال موقع أبشر.

يشترط أن يكون المتقدم في طلب التأشيرة مقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

لابد من إحضار وثيقة أو عقد عمل معتمد من الحكومة السعودية.

يشترط سريان صلاحية عقد العمل.

لابد من تسديد كافة الرسوم المطلوبة.

سداد رسوم المخالفات المرورية إن وجد.

لابد من إخبار صاحب العمل بطلب التأشيرة و الموافقة عليها.

إحضار جواز سفر المتقدم و يشترط سريانة كحد أدنى 90 يوم.

يشترط تسجيل العامل في قائمة العمالة.

لابد من توافر هذه الشروط في المتقدم على طلب تأشيرة الخروج والعودة في النظام الجديد 1443.

خطوات طلب تأشيرة الخروج والعودة في النظام الجديد

سنقدم لكم خطوات التقديم في طلب التأشيرة للذهاب و العودة في النظام الجديد، وهي:

أولاً عليك التوجه إلى موقع أبشر.

قم بتسجيل الدخول وإدخال البيانات المطلوبة من الإسم، كلمة المرور.

إدخال رمز المرئي الظاهر أمامك ثم النقر على تسجيل الدخول.

على الفور سيصل إليك رسالة برمز التحقيق لتأكيد من الهوية قم بإدخال.

قم باختيار الخدمات الإلكترونية ثم النقر على الجوازات.

الدخول على التأشيرات ثم النقر على طلب جديد.

قم بإدخال البيانات ثم الضغط على تأشيرة الخروج والعودة.

النقر على إرسال.

هكذا سيتم إرسال طلب تأشيرة الخروج والعودة بنجاح.