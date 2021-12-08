رابط التقديم على المساعدة المقطوعة والشروط المطلوبة وموعد صرفها واسماء المسحقين

رابط التقديم على المساعدة المقطوعة ، تعتبر المساعدة المقطوعة من أهم الموضوعات التي تشغل بال العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية نظراً لحاجتهم للحصول على هذا الدعم المقدم من قبل الضمان الاجتماعي، فالمساعدة المقطوعة تكون عبارة عن واحدة من المساعدات والاعانات التي تقدمها الدولة لشعبها لمساعدتهم وإعانتهم خلال الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد لتفشي فيروس كورونا الذي أدي إلى وقف أعمال الكثير من المواطنين وجعلهم غير قادرين على سد احتياجاتهم اليومية، لذا تم تخصيص دعم المساعدة المقطوعة التي تم تقديمه من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتعاون معها الضمان الاجتماعي السعودي التي تعمل دائماً على تقديم الكثير من الخدمات والاعانات لفئات معينة من الأسر المحتاجة بحيث أن تكون مستوفية كافة الشروط.

رابط التقديم على المساعدة المقطوعة

لكي يحصل المواطن على المساعدة المقطوعة لابد من أن تتوفر به بعض الشروط التي تجعله يستحق الحصول على المساعدة ومن أهمها التالي:

لابد من أن يكون عمر الشخص المتقدم للحصول على دعم المساعدة المقطوعة لا يقل عن 35 عام.

لا يقل عن 35 عام. لابد من أن لا يكون دخل الشخص المتقدم للتسجيل بالمساعدة المقطوعة لا لا يتخطى الحد الأدنى التي تم تحديده بالبرنامج.

لا يمكن أن يزيد الراتب الشهري للمتقدم الأعزب الذي لا يكون لديه أسرة عن 3000 ريال سعودي.

أما المتقدم المتزوج ولديه أسرة لابد من أن لا يتعدى الدخل الشهري له عن 8680 ريال سعودي.

يجب أن لا يكون لديه سجل تجاري أو قامت بالتقديم للحصول على أي مساعدة أخري من الدولة.

لابد من أن يكون المواطن المتقدم للحصول على دعم المساعدة المقطوعة سعودي الجنسية ويقين داخل أراضي المملكة أو لديه إقامة دائمة.

خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

ليتمكن المواطن من الاستعلام عن المساعدة المقطوعة فلابد من أن يقوم باتباع بعض من الخطوات التي تسهل عليه الأمر الذي يريد الحصول عليه ومنها الآتي: