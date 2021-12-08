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عمر شويل - جدة تسجيل حساب المواطن متى يفتح ؟، يعد من أبرز الأسئلة التي تتردد على البرنامج بشكل يومي؛ وذلك لرغبة الكثير في تسجيل مستخدم جديد 1443، وإنشاء حساب شخصي عبر البوابة الإلكترونية ca.gov.sa، وبالتالي صرف الدعم الشهري، يأتي ذلك انطلاقًا من حرص البرنامج منذ انطلاقه في 2017 على مساندة بعض الأسر التي تندرج تحت قائمة فئات محدودي ومتوسطي الدخل بالدعم المادي الشهري، وبالتالي تتحسن الحالة الاجتماعية والمستوى المعيشي بصفة عامة، أما عن موعد فتح التسجيل في حساب المواطن، فهذا ما سنتعرف عليه في السطور التالية.

متى يفتح تسجيل حساب المواطن

انطلق برنامج حساب المواطن عام 2017 بهدف دعم الأسر المحتاجة، فمن خلال تسجيل حساب المواطن وإنشاء حساب عبر البوابة الإلكترونية، يحصل المستخدم على الدعم الشهري بعد دراسة الأهلية، والتأكد من توفر شروط حساب المواطن، ولكن منذ دفعة مارس 2020 وقد أعلن البرنامج عن تعليق التسجيل في البرنامج، لذلك تتزايد الاستفسارات حول متى يفتح تسجيل حساب المواطن 1443 ثانيةً، وفي هذا الصدد رد البرنامج معلقًا بأنه لا يوجد تسجيل جديد في حساب المواطن في الفترة الحالية؛ وذلك نتيجة ضوابط الدعم المقررة، وأكد على أنه لا يوجد موعد محدد لفتح التسجيل، وأن المتاح في الوقت الحالي هو إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين فقط الذين تمت دراسة أهليتهم.

طريقة التسجيل في حساب المواطن

تتمثل طريقة التسجيل في حساب المواطن في بعض الخطوات المبسطة، ولكن التسجيل في الوقت الحالي غير متاح، وعند الإعلان رسميًا عن فتح تسجيل مستخدم جديد، يستطيع المستخدم التسجيل بالخطوات الآتية:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية ca.gov.sa. الانتقال إلى تبويب تسجيل مستخدم جديد. القيام بتعبئة حقول البيانات المطلوبة لذلك. العمل على تسجيل كلمة المرور المرسلة عبر رقم الجوال الذي تم تسجيله. العمل على تعيين كلمة المرور الخاصة، ثم تعبئة جميع البيانات الخاصة بالعنوان والدخل والتابعين وغيرها. التأكيد على صحة البيانات، ثم إرفاق المستندات.

ولكن ذلك عندما يحدد البرنامج إجابة واضحة على متى يفتح تسجيل حساب المواطن 1443.

تحديث حساب المواطن

يقصد بتحديث حساب المواطن تحديث بيانات المستفيدين من الدعم الشهري؛ وذلك لكي تستمر حالة الأهلية؛ حيث يعلن البرنامج في كل شهر عن نتائج الأهلية للدورة القادمة، وفي حالة وجود اختلاف في البيانات أو تسجيل بيانات خاطئة، ينتج عن ذلك عدم الأهلية، لذلك يؤكد برنامج حساب المواطن على أهمية تحديث البيانات، وحذف المستندات القديمة وإعادة رفع الجديدة، وذلك من أجل استمرارية الصرف والاستحقاق الشهري، وعادة ما يكون التحديث من خلال دخول بوابة حساب المواطن، والانتقال إلى تبويب استكمال الطلب ثم تعبئة البيانات، أو الانتقال إلى إدارة المرفقات ورفع المستندات الجديدة، وبهذا نكون تعرفنا على متى يفتح تسجيل حساب المواطن، وطريقة تحديث البيانات.