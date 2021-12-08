طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي جديد 1443 إنشاء حساب في البرنامج المطور

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عمر شويل - جدة تعتبر طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي جديد sbis.hrsd من أهم الأمور التي يبحث عنها الأفراد الراغبين في الالتحاق والانضمام لبرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور 1443، وذلك بعد أن أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قراراً يقضى بتحديث وتطوير الضمان الاجتماعي من حيث شروط الاستحقاق وآلية التقديم وغيره من الأمور التي تتعلق بالبرنامج الجديد للضمان، وقد بدأت الوزارة في استقبال طلبات التسجيل في الضمان المطور من خلال منصة الضمان الاجتماعي الجديدة أو منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية، ومن خلال ثقفني نوفر طريقة حساب الضمان الاجتماعي 1443 لمعرفة المبلغ المستحق، ورابط تسجيل حساب جديد في الضمان وكيفية إنشاء الحساب.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي جديد 1443

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن البدء في استقبال طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443، ومنذ ذلك الحين وبدأ المواطنين والمواطنات في البحث عن طريقة التسجيل بعد أن تعرفوا على شروط استحقاق الضمان الاجتماعي للوقوف على مدى استحقاقهم، لذلك قمنا بتوفير الطريقة للإجابة على سؤال البعض كيف أسجل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443؟ من خلال التالي:

تبدأ أولى خطوات التسجيل بالدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية (sbis.hrsd.gov.sa). من أسفل الصفحة أنقر على “تسجيل جديد”. كتابة المعلومات الشخصية للمتقدم، ثم التأشير في مربع الموافقة على الشروط، ثم تسجيل الدخول. إدخال كلمة المرور المؤقتة المرسلة لجوالك، ثم “توثيق” لتفعيل الجوال. كتابة رقم الهوية للمتقدم وكلمة المرور، ثم تسجيل الدخول. تعبة بيانات الملف الموحد للضمان الاجتماعي المطور بشكل كامل.

وتتكون خانات الملف الموحد من التالي (المعلومات الشخصية – بيانات السكن – الدخل – التعليم – العمالة – الترخيص – الممتلكات – التابعين)، ويجب بعد تعبئة كل خانة من الخانات المذكورة أن يتم النقر على “حفظ والتالي”، ثم تأكيد المعلومات التي سيتم عرضها في صفحة واحدة ومراجعتها جيداً قبل التأكيد، ويمكنكم الإطلاع على طريقة التقديم في الضمان بشكل كامل من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

كيف أسجل في الضمان الاجتماعي المطور 1443؟

يتم التقديم في الضمان الاجتماعي الجديد من خلال اتباع بعض الخطوات اليسيرة التي تتمثل فقط في تعبئة البيانات المطلوبة من النظام، ويجب عند تعبئة المعلومات أن يتم التأكد من إدخال بيانات صحيحة، وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنواع البيانات في ملف الدعم للضمان الاجتماعي.

فقد تكون بيانات ثابتة أي أنها غير قابلة للتعديل من قبل المستفيد مثل رقم الهوية الوطنية للمتقدم وتاريخ ميلاده، وأخرى مسترجعة وهي المعلومات المسجلة من الجهات الحكومية المختصة، وهنا يجب العلم أنه بإمكانك مراجعتها والتعديل عليها في حال وجود اختلاف في البيانات، والنوع الأخير وهي البيانات الجديدة التي يجب إضافتها لكي يتمكن من إكمال الملف.

وتتيح الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمام جميع المواطنين إمكانية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد من خلال الدخول إلى منصة الدعم للضمان الاجتماعي الجديدة من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق، ثم اتباع طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي جديد الموضحة من خلال النقاط والفيديو المرفق.

نظام الضمان الاجتماعي المطور تسجيل

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي أن النظام الجديد تم إطلاقه من أجل دعم الفئات المجتمعية الأكثر حاجة وفق مستهدفات رؤية المملكة الرشيدة 2030، حيث صمم برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي وفق الاحتياج الفعلي للتطوير بنظام الضمان السابق ليساهم في الوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

وقد أكد الأستاذ سلطان الجريس وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي على أن جميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي الحالي سيتم نقلهم إلى البرنامج المطور 1443، حيث سيشمل النظام الجديد فئات لم تكن مشمولة بالنظام السابق، وسوف يتوسع تغطية برنامج الضمان الاجتماعي للأفراد، وقد أعطت الوزارة للمستفيدين الحاليين مدة 6 أشهر للتسجيل في الضمان المطور 1443.

حيث يكون هناك سجل موحد على منصة الدعم والحماية الاجتماعية لبناء وتكوين الأسرة المستحقة للدعم، وسيتم مراعاة احتياجات هذه الأسرة بشكل عام، ويمكن التقديم على الضمان المطور الآن من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق وفق طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي جديد الموضحة بالمقال.

شروط التسجيل في الضمان المطور 1443

تم التأكيد من جانب الوزارة على توقع حصول الكثير على الضمان الاجتماعي، وذلك لمن انطبقت عليه الشروط فقط، حيث يتم الحصول على الضمان بعد تقديم البيانات صحيحة، واجتياز شروط الاستحقاق المحددة من قبل النظام وهي أن يكون سعودي مقيم بشكل دائم في السعودية، ويعول أسرة من شخصين، ولا يسكن في أحد الدور الإيوائية أو العلاجية.

ودخله أقل من الحد الأدنى المحتسب للضمان، وملتزماً بمتطلبات التعليم للأبناء من حيث التسجيل في المدارس ومواصلة تعليمهم، وبشروط الصحة التي تتمثل في أخذ لقاح كورونا وتطعيمات الأطفال الأساسية، وبذلك يعتبر المتقدم مستحق الضمان الاجتماعي، ويتاح التسجيل عبر منصة الضمان وفق طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي جديد الموضحة.