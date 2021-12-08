نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن الدفعة 49 شهر ديسمبر 2021 وشروط استحقاق حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثر البحث خلال هذة الأيام عن موعد نزول حساب المواطن في المملكة العربية السعودية الدفعة 49، حيث عرف أن موعدها يختلف كل شهر عن الشهر السابق، كما تم التوضيح أنة من الممكن أن يتم تحديد موعد صرفة في يوم إجازة، لذلك كل شهر يتم تحديد موعد صرف الدفعة حتي يحصل المواطن عليها، كما التنبية علي التأكيد من صلاحية المواطن لصرف الدفعة، وفي هذا المقال سوف يتم توضيح موعد صرفة حساب المواطن شهر ديسمبر، وكل التفاصيل الخاصة بحساب المواطن.

شروط استحقاق حساب المواطن

قد قامت الجهات المسئولة في المملكة العربية السعودية عن عدة شروط حتي يتمكن المواطن من الحصول علي الدعم، وعليك معرفة هذة الشروط جيدا حتي لا تؤدي الي وقف الدعم، والشروط كالتالي:

يجب أن يكون حاصل علي الجنسية السعودية، ويكون مقيم بها بشكل دائم.

عمر المواطن لا يتخطي 35 عام.

لابد أن يكون دخلة الشهري غير متعارض مع دخل حساب المواطن.

لا يحصل علي اي معاش سواء إجتماعي أو تكافلي.

لابد أن يكون غير مالك لمشروع او صك أو أي شئ.

التحقق من أهلية حساب المواطن

هذة الخدمة تم تقديمها حتي يتم من خلال التعرف علي مدي استحقاقة للدفعة عندما يتم نزولها، وهذة الخدمة خدمة الكترونية، وللتحقق من اهلية الحساب عليك تنفيذ الخطوات التالية:

فتح الموقع الخاص بحساب المواطن.

الضغط علي الخدمات الالكترونيه.

تسجيل رقم البطاقة أو الهوية.

كتابة رقم التحقق.

الضغط علي كلمة استعلام.

ثم يتم الأنتظار حتي تظهر نتيجة الأستعلام.

موعد نزول حساب المواطن

تم الأعلان عن موعد نزول حساب المواطن الدفعة 49، وذلك قد يكون غداً الخميس الموافق 9 من شهر ديسمبر عام 2021، حيث كان من المقرر صرف الدفعة يوم 10 ديسمبر، ولكن لأن الموعد المحدد يوم عطلة فتم تقديم الميعاد الي اليوم السابق حتي يتم الحصول علي الدفعة.

يعتبر هذا البرنامج أحدي البرامج الهامة التي قدمت من أجل الدعم للأسر التي تستوفي الشروط التي ذكرت سابقاً، كما انطلقت حتي يتم تحسين المستوى المادي للاسر الغير قادرة علي تلبية احتياجات أسرتهم.