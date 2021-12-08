نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط تويوتا كامري 2022 الفئة الأعلى بـ555 ريال شهريًا في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر تويوتا كامري 2022 أسلوب جديد من الإثارة والمتعة التي تجعل من تجربة القيادة لا يمكن مقاومتها بما تحتوى عليه من إمكانيات داخلية ومساحات واسعة أو بسبب الشكل الإنسيابي والتصميم الرشيق الذي يخطف القلوب قبل الأنظار والذي يجعل من كامري 2022 أيقونة مميزة بين السيارات اليابانية التي تحتل مساحة اسعة من مبيعات سوق السيارات في المملكة حيث يتزايد الإقبال على اقتناء كامري بشكل لافت.

مواصفات تويوتا كامري 2022

هناك العديد من الطرازات المختلفة من Camry 2022 بمواصفات متفاوتة وأسعار متقاربة بشكل كبير سواء فيما يتعلق بالفئة الهجين التي تعمل بمحركين أحدهما بالبنزين والآخر بالكهرباء أو بالمحرك العادي التقليدي حيث تتضمن مواصفات الفئة الأعلى ما يلي:

محرك كورولا 2022 يأتي بسعة 2.5 لتر، بعدد 4 اسطوانات فيما تصل القوة القصوى إلى 215 حصانًا (مجمع بالمحركين معًا) مع ناقل حركة تتابعي متغير E-CVT، كذلك يبلغ العزم الأقصى 221 نيوتن في المتر عند 3600 نيوتن في المتر عند 5200 دورة في الدقيفة.

كما تتميز السيارة بالكفاءة في استهلاك الوقود حيث تصل إلى 26.0 كم/ لتر فيما يتسع خزان الوقود إلى 50 لتر مع جنوط ألومونيوم قياس 18 بوصة ومثبت سرعة ديناميكي راداري.

سعر Camry 2022

يبلغ سعر تويوتا كامري 2022 في السعودية الفئة الأعلى عند 147 ألف ريال شامل ضريبة القيمة المضافة وهو مقارب من سعر جراند V6 ذات المحرك العادي التي تأتي بسعر 146 ألف ريال، وهذا هو سعر كامري 2022 لدى وكيل شركة تويوتا في السعودية عبداللطيف جميل في تاريخ 8 ديسمبر 2021 وقد يختلف السعر بحسب المعرض أو الموزع الفرعي.

غروض تويوتا تقسيط كامري 2022

في جميع الأحوال ينصح أولا وقبل كل شئ بزيادة القسط الشهري والدفعة المقدمة بهدف تقليص السعر الشامل وبالتالي تخفيض قيمة القسط الشهري والدفعة الأخيرة التي يجب ألا تزيد على 40% من سعر السيارة.

في حالة التقسيط بدون مقدم سيتم ترحيل 60 ألف ريال تقريبًا إلى نهاية التمويل وتقسيط 80 ألف على 60 شهر بواقع1333 ريال شهريًا أما في حالة الرغبة بقسط أقل يمكن دفع 54 ألف ريال كدفعة مقدمة وتقسيط 33 ألف ريال على 60 شهر بواقع 555 ريال شهريًا وسداد الباقي في نهاية المدة.