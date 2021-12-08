سعر ومواصفات سيارة جيلي توجيلا 2022 في السعودية الشكل الجديد

سعر سيارة جيلي توجيلا 2022 أعلنت عنه رسميًا العديد من المعارض داخل المملكة العربية السعودية، وقد اشتهرت في الفترة الأخيرة سيارات جيلي بوجه عام وذلك نظرًا لأن إمكاناتها عالية للغاية بالإضافة إلى أن أسعارها مناسبة في نفس الوقت، وهذه السيارة على وجه الخصوص تشبه الكثير من أنواع السيارات العالمية، مثل سيارة هيونداي سنتافي 2021 كما أنها تشبه بعض من سيارات تويوتا، ويمكن تقسيط سيارة بدون دفعة أولى من خلال البنوك بالمملكة، ولكن في حال توافر الشروط المطلوبة، لهذا سنتعرف على مواصفات سيارة توجيلا 2022 المميزات والعيوب كما سنقدم أفضل سعر سيارة جيلي توجيلا 2022 في الأسواق، وهل يمكن الحصول على فرصة تقسيط سيارة جيلي من البنوك أم لا وخصوصًا في إطار عروض جيلي 2022 تقسيط.

سعر سيارة جيلي توجيلا 2022

نظرًا لأن سعر سيارة جيلي توجيلا 2022 مناسب في جميع البنوك السعودية فيمكن الحصول عليه بنظام التمويل سواء التمويل بالإجارة أو التمويل بالمرابحة الذي تعمل على توفيره الكثير من الجهات، وسعر السيارة المعلن عنه في الوقت الراهن يصل إلى 113 ألف ريال سعودي وقد يختلف باختلاف الأسعار المطروحة في السوق والتي تتغير بين الحين والآخر.

مواصفات سيارة جيلي توجيلا 2022 الجديدة

أما عن المواصفات القياسية المتميزة في هذه السيارة فهي متعددة، سواء من حيث المواصفات الداخلية أو المواصفات الخارجية أيضًا وذلك يظهر من خلال التقرير التالي:

تعتبر السيارة من أكثر السيارات الرياضية المميزة من ناحية الشكل، كما أنها من السيارات ذات الحجم الكبير، بحيث تكون مناسبة للمنحنيات في الطرقات في الوطن العربي.

يتوافر بالسيارة العديد من وسائل الراحة من بينها وجود شاشة تعمل بنظام اللمس أو النظام الإلكتروني الجديد، مقاسها يصل إلى 12 بوصة، بحيث توضح الرؤية لقائد السيارة، كما أن لوحة العدادات بتقنية عالية الجودة ومقاسها يصل إلى 12 بوصة، ويوجد أيضًا شاحن ومكيف داخلها.

وفيما يخص المواصفات الفنية للسيارة، فهي من السيارات الأوتوماتيكي، التي تعمل بثماني سرعات كاملة، كما أن محركها سعته تصل إلى اثنين لتر ويصل عدد أوضاع قيادتها إلى حوالي خمسة، وبهذا يمكن أن نقول أن السيارة تتسم بالثبات، ولكن من عيوبها التي ظهرت مع العديد من المستخدمين هو ارتفاع درجات الحرارة سريعًا.