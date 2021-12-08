نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جيلي 2022 تقسيط وشروط قبول طلب السعوديين في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جيلي 2022 تقسيط دخلت في أنظمة التقسيط التي تقدمها مجموعة من أشهر البنوك بالمملكة العربية السعودية، والتي توفر فرصة تقسيط سيارات بدون دفعة أولى للمواطن وكذلك للوافد من دول الخليج العربي ومن الوطن العربي وكافة الدول أيضًا، وبعد الاطلاع على سعر جيلي توجيلا 2022 في السعودية أو أي نوع من فئات سيارات جيلي الجديدة يمكن تقديم عرض أسعار إلى أحد البنوك التي توفر الخدمة للحصول عليها كما هو الحال عند الحصول على سيارة هيونداي سنتافي 2021 لذا سنتعرف على طريقة تقسيط سيارات جيلي بدون كفيل في السعودية.

عروض جيلي 2022 تقسيط

قدم البنك السعودي للاستثمار العديد من حلول التمويل للسيارات الجديدة منها تمويل الأصالة الشخصي والذي يندرج منه العديد من الحلول منها تمويل مرابحة السيارات، وقد أوضح البنك أنه ينبغي تقديم عروض أسعار إلى البنك صادرة من خلال المعارض المعتمدة على وجه الخصوص للحصول على أي سيارة.

ففي حال توافر السيارة لدى أحد المعارض التابعة للبنك يمكن الحصول عليها بنظام التقسيط ولكن بشروط وضوابط متعددة من بينها:

حصول المواطن المتقدم بطلب التقسيط على الجنسية السعودية، مع ضرورة ألا يكون العمر أكثر من ستين عام سواء للذكور أو الإناث.

يشترط أيضًا ألا يكون العمر أقل من الثمانية عشر عام للذكور والإناث، كما يشترط الحصول على وظيفة في أحد الشركات المعتمدة.

يشترط أن تكون الخدمة في القطاع الحكومي لا تقل عن الشهر، بينما في حال الجهات الخاصة التابعة للبنك ينبغي ألا تقل المدة عن ثلاثة أشهر.

ويمكن زيارة موقع البنك السعودي للاستثمار saib.com.sa لمعرفة المزيد من التفاصيل عن الجهات المعتمدة أو أقرب فرع للاستعلام عن وجود السيارة لدى المعارض في الوقت الراهن أم أنها غير متاحة، ومعرفة أيضًا تفاصيل السيارات المتوفرة.

رسوم تمويل تقسيط السيارات

أما عن الرسوم الإدارية التي ينبغي سدادها إلى البنك في حال الرغبة في تقسيط السيارات بنظام المرابحة، فهي مقدرة بقيمة تصل إلى 1% فقط من إجمالي قيمة التمويل التي تصل إلى مليون ونصف ريال سعودي، أو بشكل أوضح، قيمة الرسوم لا تزيد عن خمسة آلاف ريال.

وهناك العديد من المميزات التي يحصل عليها المواطن عند الموافقة على طلب تقسيط السيارات من خلال البنك، من بينها استخدام خدمات بنكية متعددة إلكترونيًا، والحصول على دفتر شيكات بدون الحاجة إلى سداد رسوم وللمزيد يرجى التواصل على فلكس كول الخاص بالبنك على رقم 8001248000.