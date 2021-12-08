شروط استحقاق الضمان الاجتماعي وموعد التسجيل فيه

لا تختلف شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطورة للموظفين عن شروط الأهلية التي حددها نظام الضمان الاجتماعي المطور الصادر في 19 نوفمبر، وتعرض إحدى المواد في النظام معايير الضمان الاجتماعي المطور للموظفين، بالإضافة إلى تحديد أهداف النظام المطور وآلية التسجيل فيه وتاريخ التسجيل، بالإضافة إلى تقديم النماذج المتاحة للتواصل مع الحماية و منصة الدعم الاجتماعي.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

يمكن للموظفين الذين لا يزالون في العمل الاستفادة من المعاش التقاعدي الذي يوفره نظام الضمان الاجتماعي المطور طالما أن إجمالي دخل أفراد الأسرة لا يزال أقل من الحد الذي يمنعه بالإضافة إلى استيفاء التالي:

يشترط في الموظف أن يكون سعودي الجنسية ومقيم دائم في المملكة متزوجة من غير سعودي الجنسية أرملة أو مطلقة غير سعودية ولديها أطفال سعوديون أبناء الأرملة أو المطلقة من زوج غير سعودي الأيتام والأرامل وذوي الإعاقة وأصحاب بطاقة التنقل الدخل المحسوب للموظف أقل من الحد الأدنى للمعاش التقاعدي المحسوب والذي يساوي 1.100 ريال للموظف و 550 ريالاً لكل فرد من أفراد أسرته أن يستوفي الموظف معايير حيازة واستخدام الأصول المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للنظام لتحسين توزيع المكافآت الممنوحة الموظف ليس لديه أصول قيمة يلتزم الموظف بمتطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة وتعليم الأطفال وبرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة المؤهلين لا يجوز للموظف الإقامة في أحد دور الإقامة الحكومية التي ترعاها الدولة، مثل دور الرعاية الصحية والاجتماعية، والمستشفيات، والسجون وما في حكمها.

تاريخ التسجيل بالضمان الاجتماعي السعودي 1443

استكملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية كافة التعديلات المتعلقة بـ منصة الضمان الاجتماعي لتتوافق مع آلية نظام الضمان الاجتماعي المطورة 1443، ثم طلبت من جميع المستحقين التسجيل في البرنامج، وقد بدأت في استقبال الطلبات اعتبارًا من السبت 20 نوفمبر من العام الحالي 2021، حيث ستعمل المنصتان القديمة والجديدة بالتوازي حتى 23 مايو من العام المقبل 2022 وهو التاريخ المعلن لإغلاق المنصة القديمة فيه إذ ستتوقف عن العمل، وسيتم نقل جميع حامليها إلى المنصة الجديدة بعد دراسة حالة الأهلية وفقًا للشروط والتعرف على الحق الوارد في نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443.