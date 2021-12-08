نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن الدفعة 49 لشهر ديسمبر 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن الدفعة 49 ، الكثيرين من متلقي الدعم المالي المقدم من البرنامج حسابات المواطنين، حيث يحرص الجميع في الفترة الحالية على البحث عن معرفة ميعاد الصرف لشهر ديسمبر 2021، والمبلغ المتبقي لسداد دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين، وهذا يجعل البرنامج يبين في تصريح له الإعلان عن موعد صرف البرنامج للمبالغ المالية المستحقة للمواطنين، وألان نتعرف من خلال موقع ثقفني كافة معلومات موعد صرف حساب المواطن لهذا الشهر.

موعد صرف حساب المواطن

من الجدير بالذكر أنه يقع تاريخ دفع دفعة جديدة في حسابات المواطنين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي جديد، وقد تم تقديم التاريخ المحدد لدفع هذه المساعدة إلى التاسع 9 ديسمبر لأنه؛ سيقع في يوم الجمعة و بالتالي تكون عطلة أسبوعية رسمية و لذلك تم تقديم الميعاد، وقد داء ذلك حرص حكومة المملكة من توفير كافة الخدمات للمواطنين، حيث ما زالت الحكومة السعودية تدفع مبالغ الدعم للمستفيدين في هذا البرنامج، وقبل موعد الصرف من كل شهر ميلادي تعلن عن ميعاد إيداع المبالغ، بهدف استخدام المستفيدين بهذا الدعم لتلبية متطلبات الحياة المادية اليومية.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 49

من اهم وابرز البرامج التي حكومة المملكة للمواطنين، من ذوي الدخل المتوسط ​​والأسر الأشد احتياج، وذلك لهدف المملكة في تحقيق حياة كريمة تسعى حكومة المملكة جاهدة للوصول إليها، والدعم الذي يُعطى له هو دعم مادي شهري، ويتم إيداع الودائع المالية شهريًا في حسابات المستفيدين لمساعدتهم على تحمل الأعباء المالية للحياة اليومية، وأصدر الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن إعلانًا جديدًا له عبر موقع Twitter ، يفيد بأن الدعم الذي يقدمه البرنامج للمستفيدين من البرنامج سيصدر إلى حساباتهم المصرفية في اليوم التاسع من شهر ديسمبر.

وأوضحت أن موعد سداد حسابات المواطنين في ديسمبر سيكون 9 ديسمبر 2021.

خطوات إضافة تابعين لحساب المواطن

يمكن لجميع المواطنين المشاركين في برنامج حساب المواطن إضافة أطفالهم إلى حساب المواطن أو إضافة متابعين إلى حسابهم الخاص باتباع بعض الطرق البسيطة التي يجب اتباعها كما يلي:

عليك أولاً الذهاب إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن.

الخطوة التالية وهي إدخال تفاصيل التطبيق.

يجب أن تضغط (بيانات الأفرد التابعة).

الآن انقر لإضافة تابعين جدد.

املأ جميع البيانات الضرورية ، مثل (نوع المعال ذكرًا أو أنثى ، تاريخ الميلاد بالهجري والميلادي ، حالة التوظيف)

حدد العلاقة بين صاحب الحساب والفرد المسجل في حسابه.

أخيراً قم بالنقر فوق كلمة (إضافة)، ثم النقر فوق حفظ.

الاستعلام عن نتائج الأهلية

يستطيع المستفيد من الاستعلام عن نتائج الأهلية كما هو مبين بالخطوات التالية:

الوصول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن من خلال الرابط المرفق بالأعلى.

انقر على أيقونة حساب المواطن.

حدد خيار صف نتائج التحقق من الأهلية.

املأ جميع الحقول المطلوبة بشكل صحيح.

اكتب رمز التحقق.

انقر فوق الاستعلام لمعرفة نتيجة أهليتك.

وبذلك ستكون قد أكملت جميع الخطوات معرفة موعد صرف حساب المواطن، وطريقة إضافة تابعين، لذلك قدمنا ​​بكل وضوح خطوات تقديم تفاصيل كل ما يتعلق بحسابات المواطنين من تاريخ إيداع الدفعة الجديدة منه.