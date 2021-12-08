أشر المطورة الأحوال المدنية 1443 خدمة للتخاطب مع الصم وضعاف السمع بالمملكة

أشر المطورة الأحوال المدنية 1443 خدمة حديثة تم الإعلان عنها اليوم الأربعاء 8 من ديسمبر 2021م، الموافق 4 جمادى الأول 1443هـ، من قبل الأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية، من خلال الحساب الرسمي تويتر خدمة أشر المطورة والتي تعمل عبر تقنية QR تعمل على تسهيل التواصل بين الأحوال المدنية والمستفيدين منها في الممكلة من ضعاف السمع والصم سواء كان موظف أو فرد مستفيد، وقد أوضحت الأحوال المدنية في التغريدة التي أصدرتها عبر تويتر بأن التقنية تعمل بنظام المترجم للغة الإشارة.

أشر المطورة الأحوال المدنية 1443

في نفس السياق السابق ذكره فإن خدمة أشر المطورة بتقنية QR والتي تعمل من خلال مركز الاتصال المرئي الموحد وفق نقاط اتصال بجميع محطات تقديم الخدمة من خلال لغة الإشارة بالمملكة، ولخدمة أشر المطورة بالمملكة العديد من المزايا للمستفيدين نذكركها التالي:

أولًا بإمكان المستفيد من خدمة أشر الاعتماد الكلي على نفسه دون الحاجة لمساعدة. كذلك خدمة أشر مميزة بكونها خدمة سريعة تقدم في وقت قياسي للمستفيدين. أيضًا تتميز ا لخدمة المطورة بكونها متوفرة في كافة مناطق المملكة بمكاتب الأحوال المدنية الرجالية والنسائية. كما تيم تقديم الخدمة بشكل فوري وسريع. في النهاية تتميز أشر المطور بسهولة التواصل عبر تقنية QR.

خدمات وزارة الداخلية المتنقلة بالسعودية 1443

وتعد خدمة أشر المطورة واحدة من الخدمات العديدة المستحدثة التي تقدمها الأحوال المدنية السعودية خلال الفترة الأخيرة ، فأمس أطلقت أيضًا وزارة الداخلية الأحوال المدنية الخدمات المتنقلة للرجال والنساء 1443، من ضمن مبادرة نأتي إليك للتسهيل على المواطنين والقائمين على أراضي المملكة انجاز مصالحهم دون الحاجة للذهاب إلى الجهات الحكومية والخاصة، كذلك فُعلت خدمة مبادرة موجودين لتجوب المحافظات والقرى والمراكز البعيدة عن مكتب الأحوال المدنية السعودية سواء للرجال أو النساء.

تطور الخدمات بالمملكة وفق رؤية 2030

في الختام فالجدير بالعلم أن تطوير الخدمات بالمملكة تعد واحدة من برامج رؤية المملكة 2030م، التي تعمل على تحقيق إصلاح شامل بالمملكة لجعلها رائدة ومنافس عالمي في مصاف الدول، وقد ساعد تطوير الخدمات بالمملكة المواطنين على تحقيق التباعد الاجتماعي في ظل تحديات جائحة كورونا، وما تلاها من تطورات صحية ومستجدات، وهذا يدل على حكمة القيادة الرشيدة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان.