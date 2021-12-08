أطلب الأن قرض الضمان الاجتماعي بشروط بسيطة طريقة التقديم والطلب

قرض الضمان الاجتماعي، تقدم المملكة العربية السعودية قروض وتسهيلات مالية للمواطنين السعوديين وذلك بغرض توفير حياة أفضل للمواطن السعودي، فبنك التنمية الاجتماعية يقدم للمواطنين قروض الضمان الاجتماعي المتنوعة والتي تتناسب مع ظروف كل مواطن على حد، فالقروض مختلفة منها قرض الترميم وقرض الزواج وقرض تمويل الأسرة وقرض برنامج كنف، تلك القروض التي وفرها البنك بشروط بسيطة للحصول عليها، كما أوضح البنك أيضاً طريقة التقديم للحصول على القرض، كل ذلك واكثر سنقوم بتوضيحه لكم للحصول وطلب قرض الضمان الاجتماعي.

أنواع القروض المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية قرض الضمان الاجتماعي

تتمثل القروض المقدمة من الضمان الاجتماعي في:

قرض تمويل الترميم. تمويل الأسرة. قرض لشراء سيارة. قرض تمويل الزواج.

شروط طلب قرض الضمان الاجتماعي

سنقوم بتوضيح الشروط الخاصة بكل قرض بشكل منفرد، وذلك لأن الشروط تختلف من قرض لأخر وهي:

شروط قرض تمويل الزواج

القرض مقدم للشباب السعوديين المقبلين على الزواج والذين يقل دخلهم الشهري عن 10 ألاف ريال سعودي:

أن يكون الزواج للمرة الأولي، بأستثناء حالات الأرامل.

يشترط أن تكون الزوجة سعودية.

تقديم عقد نكاح رسمي بتاريخ أقل من عامين.

إحضار شهادة وفاة الزوجة المتوفية.

تقديم الهوية الشخصية وسجل الأسرة.

توضيح رقم حساب الآيبان.

تقديم كشف حساب لأخر ثلاثة أشهر للموظفين الحكومي أو الخاص.

احضار نموذج 104 مطبوع ومعبأ بالبيانات وموقع عليه وذلك بالنسبة للموظفين فى الحكومة، بينما الموظف الخاص فيقدم نموذج 105، وللمتاعدين نموذج 106، ويتم الحصول على تلك النماذج من موقع بنك التنمية الاجتماعية.

تقديم تصريح بيانات ساري المفعول وموقع علهي من الداخلية.

شروط الحصول على قرض تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

يقدم القرض للأسر ذات الدخل المحدود لمساعدتهم فى التغلب على أعباء المعيشة، وذلك ما يكون بتلك الشروط:

القرض مقدم للمواطنين السعوديين فقط.

تقديم كشف حساب لأخر ثلاثة أشهر بالنسبة للموظفين الحكوميين.

إحضار نموذج تسليم البريد شامل بيانات مقدم الطلب وموظف البريد.

صورة من الهوية الوطنية.

تصريح بياناتي ساري المفعول.

أصل وصورة حساب الايبان.

صورة سجل الأسرة.

تعريف بالراتب المفصل للكفيل موقع ومختوم وصورة هوية الكفيل وذلك للعاملين فى قطاع الخاص.

طريقة التقدم للحصول على قرض الضمان الاجتماعي