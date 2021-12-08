نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض ال100 ألف بالتقسيط بدون كفيل ولا تحويل الراتب وشروط سهلة في المقال التالي
عرض ال100 ألف بالتقسيط بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، عرض تمويل شخصي فورى وكاش ، بتسهيلات عديدة في السداد ، والتي تخدم احتياجات العملاء المالية ، بشروط سهلة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، ويعتبر هذا العرض التمويلي أحد العروض التمويلية التي توفرها شركة التيسير للتمويل ، لقطاع الأفراد بهامش ربح تنافسي وثابت ، بالإضافة إلى العديد من الإمتيازات التي الإمتيازات التي يمكن أن يستفيد بها طالب التمويل عند التقدم بالطلب ، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال علي أهم الإمتيازات التي توفرها شركة التيسير للتمويل للمواطنين عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة ، كما يمكن أن تتعرف عزيزي القارئ من خلال هذا المقال علي كيفية التقديم على طلب تمويل شركة التيسير ، وشروط الاستحقاق للاستفادة من هذا العرض التمويلي المتاح لدي شركة التيسير للتمويل في المملكة العربية السعودية.
أهم مزايا عرض ال100 ألف بالتقسيط من شركة التيسير للتمويل في المملكة العربية السعودية
شركة التيسير للتمويل واحدة من أهم شركات التمويل بالمملكة ، والتي تقدم مجموعة متنوعة ومتكاملة من العروض التمويلية المتميزة ، التي من شأنها خدمة كافة متطلبات واحتياجات العملاء المالية ، من خلال شروط ميسرة وسهلة، بالإضافة إلى سرعة إتمام جميع التعاملات الخاصة بالتمويل ، من أجل تسهيل عملية التمويل علي العملاء ، كما يمكن لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً ، الاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة بأقل راتب شهري ، وسوف نستعرض في هذا المقال تلك الإمتيازات التي يمكن أن يستفيد بها طالب التمويل ، عند التقدم بطلب للاستفادة من تمويل شركة التيسير.
- قرض شركة التيسير مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- تمويل شخصي بمبالغ مالية يمكن أن تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي.
- يمكن للعميل الاستفادة من عرض ال100 ألف بالتقسيط ، بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له.
- توفر الشركة هذا المنتج بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.
- تمويل شركة التيسير للتمويل بهامش ربح تنافسي وثابت.
- يمكن تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية مجدولة وميسرة تبدأ من 12 شهر ، وتصل حتي 60 شهر.
- يتم إيداع مبلغ التمويل خلال 24 ساعة فقط من التقدم بالطلب.
- إجراءات سريعة وسهلة لاستكمال طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي شركة التيسير للتمويل.
كيفية التقديم على طلب التمويل الشخصي من شركة التيسير في المملكة العربية السعودية
أتاحت شركة التيسير للتمويل للعملاء الراغبين في الاستفادة من عرض ال100 ألف بالتقسيط بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، إمكانية التقديم على الطلب أونلاين ، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، كما يمكن التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة ، عن طريق زيارة فرع الشركة المتواجدة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.
شروط الاستحقاق للاستفادة من تمويل شركة التيسير بدون كفيل ولا تحويل الراتب
- طالب التمويل يجب أن يكون من المواطنين السعوديين ، للاستفادة من تمويل فورى بدون ضمانات وبمزايا عديدة.
- عمر طالب التمويل يجب أن يكون لا يقل عن 21 سنة ، وذلك للاستفادة من تمويل شركة التيسير بدون كفيل ولا تحويل الراتب.
- الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة ، يجب أن تكون ستة أشهر ، وذلك لأنهاء جميع التعاملات الخاصة بالتمويل الشخصي المتاح لدي الشركة.
- الدخل الشهري لطالب التمويل يجب أن يكون لا يقل عن 4000 ريال سعودي ، وذلك عند التقدم بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل في المملكة العربية السعودية.
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