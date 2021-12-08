بالتقسيط قرض نقدي فوري بدون تحويل راتبك الشهري لجميع العملاء

بالتقسيط الميسر الشهري يمكن الآن الحصول على تمويل منصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية ويصل مبلغ التمويل إلى خمسة آلاف ريال سعودي للمواطن السعودي فقط لا غير بشرط توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة ومنها توفر دخل مناسب وتوفير الهوية الوطنية السعودية لأن التمويل مخصص لكل المواطنين السعوديين الذين يريدون الحصول على قرض فوري يساعدهم بجانب الراتب الشهري ويوفر لهم مطالبهم الأساسية في المملكة العربية السعودية ويتم التقديم الإلكتروني عليه للحصول على طلب تمويل بدون تحويل للراتب بالتقسيط الشهري الميسر على حسب الراتب الشهري الذي يحصل عليه العميل السعودي كما تم توفير التمويل السريع بهامش ربح تنافسي لخدمة المستفيدين من قرض منصة سلفة عن باقي المنصات التمويلية الأخرى في السعودية ويصل مبلغ التمويل إلى خمسة آلاف ريال سعودي تحت ضوابط وشروط معلنة لدى منصة سلفة السعودي بالمملكة.

أهم شروط الحصول على تمويل منصة سلفة السعودي

في الفترة الحالية يحتاج التمويل لدى منصة سلفة السعودي بالمملكة توفير دخل ثابت شهري قد يبدأ من 4000 ريال سعودي بموافقة سلفة السعودي في السعودية الآن وذلك من أجل الحصول على كافة المزايا التمويلية المتاحة عبر المنصة وسوف نوضح لكم جميع الشروط والضمانات المطلوبة للتمويل بالمملكة العربية السعودية كالتالي:

يحتاج التمويل لدى منصة سلفة السعودي توفير دخل ثابت شهري يساوي 4 ألف ريال سعودي فأكثر من ذلك للموافقة على طلب التمويل الشخصي السريع.

يطلب تمويل منصة سلفة توفير فترة عمل ثلاثة أشهر للسعودي الجنسية الذي يعمل في القطاع الحكومي بالسعودية وستة أشهر للعامل في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.

العمر المناسب للتقديم يبدأ من 18 سنه ويصل إلى 60 سنه فقط لا غير لدى موقع منصة سلفة.

مميزات الحصول على قرض نقدي من منصة سلفة