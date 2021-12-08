التمويل التعليمي من بنك الرياض 1443 والشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل

التمويل التعليمي من بنك الرياض 1443 بالتعاون مع جامعة الملك سعود يعد من احدي التمويلات التي يوفرها بنك الرياض في صورة أقساط مالية لسداد الرسوم الدراسية الخاصة بالطلاب في مرحلة الدراسات العليا بالجامعة، حيث يقدم بنك الرياض العديد من الخدمات و التمويلات الحسنة مرنة السداد دون تعقيدات تسهيلات في الاجراءات كل ذلك يتجه نحو تطوير التعليم بتقديم التمويل التعليمي بجانب الجهود التي تقدم من قبل السلطات السعودية ولم تقف تمويلات البنك على الاستثمار فقط على الرغم من كثرة استثمار البنك من التمويلات العقارية والسيارات ولكن خصص البنك تمويل لدعم العملية التعليمية داخل أراضي المملكة حيث أتاح تمويل يبدأ من 5.000 ريال وحتى 200.000 ألف ريال وهذا حسب الاتفاق مع الجهة دون فوائد أو أرباح للبنك وهذا يعد أكبر تمويل تعليمي و من مزايا تمويل البنك يتم سدادة على أقساط وفقا لضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية.

شروط ومتطلبات التمويل التعليمي من بنك الرياض

يقدم التمويل التعليمي إلي الجامعات والمدارس المتعاقدة مع بنك الرياض.

يشترط بنك الرياض أن يكون راتب المتقدم صافي 5.000 ريال فاكثر دون استقطاعات.

لابد من تحويل راتب المتقدم إلى بنك الرياض.

يشترط أن يكون العميل تابع لمنسوبي القطاع الحكومي أو العسكري أو ما شابه الحكومي أو من الشركات المعتمدة لدي البنك من القطاع الخاص وأيضا العملاء المتقاعدين.

متاح للعملاء المؤهلين للحصول على تمويل شخصي تمويل جديد أو تموين إضافة.

يقدم التمويل للسعوديين ما فوق سن أل 18 عمل وغير السعوديين فوق سن 22 عاما.

في حالة إذا كان تحويل الراتب إلى بنك اخر يتم سداد الأقساط المطلوبة للبنك عبر نظام سريع.

مزايا التمويل التعليمي من بنك الرياض

من اهم مزايا التمويل التعليمي انه منتج أسلامي يوافق أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية حيث لا تفرض عليه أي زيادات أو هوامش ربح اخرى خاصة عند سداد الرسوم المستحقة على القرض.

يقدم التمويل التعليمي من بنك الرياض صافي دون رسوم إدارية أو أرباح.

اجراءات متيسرة وسريعة.

في حالة وفاة العميل لا تطالب الورثة بأي مستحقات مالية لا قدر الله.

متاح التمويل التعليمي من بنك الرياض بحد ادني 10.000 ريال سعودي وحد اقصي 15.0000 ألف ريال سعودي.

التمويل التعليمي يسدد بأقساط مرينة على فترات سداد متباعدة تبدأ من 6 اشهر وحتى 36 شهرا.

يقدم التمويل التعليمي فرصه لغير الأبناء مثل أبناء الأخت أو أبناء الأخ أو ما شابه ذلك.

متاح التمويل التعليمي من بنك الرياض للمقيمين داخل المملكة وليس من حاملي الجنسية السعودية فقط.

رابط تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل التعليمي من بنك الرياض

تتم خطوات التقديم للحصول على طلب التمويل التعليمي عبر الموقع الإلكتروني لبنك الرياض. أحضار بيان ورقى يثبت فيه الراتب الشهري وتاريخ استلام الوظيفة. تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الهوية الوطنية ويشترط أن تكون سارية. أحضار صورة من الإقامة للمقيمين وتشترط أن تكون سارية. يجب أحضار فاتورة لسداد الرسوم من الجهة التعليمية.

للعلم لا يقتصر بنك الرياض على تقديم برنامج التمويل التعليمي فقط ولكن يقدم بنك الرياض برنامج تقسيط الرسوم الدراسية لدي المدارس.