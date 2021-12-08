صرف دعم حساب المواطن خلال ساعات إيداع الدفعة 49 شهر ديسمبر 2021 للمستحقين

دعم حساب المواطن من أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها، حيث بدأ تفعيل هذا البرنامج في 2017 بعد البدء في عمليات الإصلاح الاقتصادي، وما ترتب عليها من تأثير على مستوي معيشة العديد من الآسر، لذلك حرصت المملكة على رفع العبء عن المواطنين المتأثرين من حركة الإصلاح الاقتصادي وتوفير الدعم للأشد احتياجاً، هذا ومع إعلان البرنامج عن تقديم موعد صرف حساب المواطن الدفعة 49، بسبب توافق يوم الصرف المعتمد شهرياً مع يوم عطلة أسبوعية وهو يوم الجمعة، لذلك تقرر أن يكون الموعد يوم الخميس الموافق 9/12/2021، فقد تزايد البحث عن نتائج الأهلية ليتعرف المستفيدون على المبالغ المقرر صرفها لهذه الدفعة وهل سيتم الصرف لهم من عدمه، وحرصاً منا على متابعة أهم الأخبار والموضوعات التي تهم المواطن السعودي، فسوف نستعرض عليكم أهم تفاصيل الخبر خلال السطور التالية.

رابط الاستعلام عن نتائج الأهلية

الدخول على الرابط الإلكتروني “ca.gov.sa“.

اختيار قائمة نتائج الأهلية.

النقر على دراسة الأهلية.

التسجيل على برنامج دعم حساب المواطن

تم فتح التسجيل على برنامج الدعم في 2017 واستمر حتي مارس 2020، وقد أوضح البرنامج أن عملية التسجيل متوقفه لإجراء تعديلات على النظام ووضع ضوابط جديدة، ولكن تم فتح باب التسجيل على التابعين للمستفيدين الأصليين، هذا ويشترط في الحصول على الدعم توافر شروط الأهلية والاستحقاق، ونوه البرنامج على ضرورة تحديث البيانات لحساب المواطن لضمان استمرار عملية الصرف، وذلك خلال 15 يوم من تاريخ حدوث تغيير على البيان الواجب تحديثه، بحيث أنه في حالة وجود اختلاف في أي من البيانات المسجلة على البرنامج سيتم وقف الصرف لحين تقديم المستندات المؤيدة للبيانات، ويكون ذلك خلال 15 يوم من تاريخ الصرف للدفعة.

الفرق بين شروط الأهلية والاستحقاق