خدمة ذوي شهداء الواجب أبشر 1443 وزارة الداخلية للأحوال المدنية السعودية

خدمة ذوي شهداء الواجب أبشر 1443 أحدث خدمة تم الإعلان عنها اليوم الأربعاء 8 من شهر ديسمبر 2021م، الموافق 4 جمادى الأول 1443هـ، من خلال تغريدة عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية السعودية الأحوال المدنية، وهي خدمة تم تدشينها خاصة لأبناء الشهداء وزوجاتهم وآباءهم للاستفادة بخدمات أبشر بشكل مباشر وسريع وهم في أماكنهم بكل سهولة، إيمانًا من القائمين على شؤون المملكة بمقدار وعظم التضحيات التي بذلها شهداء المملكة فداء وطنهم، لذا تم تدشين الخدمة بالعديد من المزايا ومنها إتاحة تسجيل ذوي الشهداء إلكترونيًًا دون الحاجة للذهاب بهم إلى مكاتب الأحوال المدنية.

خدمة ذوي شهداء الواجب أبشر 1443

في نفس السياق السابق ذكره فخدمة ذوي شهداء الواجب التابعة لوزارة الداخلية الأحوال المدنية والتي تم إطلاقها اليوم تعمل على تمكين أحد الوالدين من إضافة الأبناء بكل سهولة ويسر إلكترونيًا على الحساب الإلكتروني أبشر دون الحاجة لإصطحاب الأبناء إلى مكاتب الأحوال المدنية، كما تتميز تلك الخدمة بعدة مزايا منها:

أولًا تعمل الخدمة على توفير الوقت والمجهود للوالدين بالاستفادة من الخدمة إلكترونيًا بدلًا من اصطحاب الابن البالغ لمكاتب الأحوال المدنية. كذلك تعمل الخدمة على انجاز وسرعة إصدار الهوية الوطنية للإبن البالغ السن النظامي، والذي يشترط تواجد الوالدين في نفس المدينة. في النهاية الخدمة الإلكترونية المتطورة تعمل على الاستغناء عن النظام الورقي القديم.

خدمات أبشر الإلكترونية الأحوال المدنية

والجدير بالذكر أن الأحوال المدنية قامت اليوم أيضًا بإطلاق خدمة إلكترونية جديدة لضعاف السمع والصم وهي خدمة أشر المطورة التي تعمل عبر تقنية QR تعمل على تسهيل التواصل بين الأحوال المدنية والمستفيدين منها في الممكلة من ضعاف السمع والصم سواء كان موظف أو فرد مستفيد، وقد أوضحت الأحوال المدنية في التغريدة التي أصدرتها عبر تويتر بأن التقنية تعمل بنظام المترجم للغة الإشارة.

ومساء أمس أطلقت أيضًا وزارة الداخلية الأحوال المدنية الخدمات المتنقلة للرجال والنساء 1443، من ضمن مبادرة نأتي إليك للتسهيل على المواطنين والقائمين على أراضي المملكة انجاز مصالحهم دون الحاجة للذهاب إلى الجهات الحكومية والخاصة، كذلك فُعلت خدمة مبادرة موجودين لتجوب المحافظات والقرى والمراكز البعيدة عن مكتب الأحوال المدنية السعودية سواء للرجال أو النساء.