خطوات ورابط تقديم قوات أمن الحج والعمرة 1443 وطريقة التسجيل فى وظائف وزارة الحج للرجال فى قوات أمن الحج والعمرة والتي يتهافت عليها الشباب السعودي والتي يتم طرحها سنوياً والإعلان عن وظائف تابعة لوزارة الحج والعمرة للكثير من التخصصات والمؤهلات التي تعمل على تقديم خدمة مميزة لزوار بيت الله الحرام حيث تتميز وظائف وزارة الحج والعمرة بالرواتب المجزية والبدلات والتأمينات الاجتماعية والصحية والعمل على حماية الزوار عن طريق قوات امن الحج والعمرة 1443.

إعلان وظائف وزارة الحج والعمرة 1443

تعتبر وزارة الحج والعمرة احد اهم الوزارات فى الحكومة السعودية حيث تشرف تلك الوزارة على خدمة زوار بيت الله الحرام والشعائر بداية من وصول الحجيج إلى الأراضي السعودية وحتى مغادرتها بسلام وتشرف الوزارة وتنظم وتراقب سير رحلة الحجاج والمعتمرين مما يجعلها فى حاجة سنوية للعديد من العاملين والموظفين ولعديد من التخصصات المختلفة التي تلبى حاجة الوزارة فى استقبال ملايين من الحجاج والمعتمرين سنوياً.

خطوات التقديم فى وظائف وزارة الحج والعمرة قوات امن الحج والعمرة 2021

الدخول على رابط منصة ابشر توظيف.

ثم الضغط على خيار ” الوظائف المتاحة”.

وبعد ذلك يتم تحديد وظائف وزارة الحج والعمرة فى منصة ابشر.

ويتم الاطلاع على الشروط والأحكام والضغط على الموافقة عليها.

وإدخال كافة البيانات المطلوبة بالموقع مثل ” رقم الهوية – تاريخ الميلاد – النوع – الحالة الاجتماعية – رقم الوظيفة – وأخيراً رقم هوية الوالد”.

ثم الضغط على خيار ” موافق”.

وبعد ذلك يتم التأكد من البيانات والضغط على خيار التالي وبعدها النقر على تأكيد الطلب”.

شروط وظائف قوات أمن الحج والعمرة 1443

يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية أو ما يعادلها.

كذلك بالنسبة للحاصلين على الشهادة من خارج المملكة يجب تقديم معادلة من وزارة التعليم والتصديق عليها.

أيضاً يجب أن يكون الشخص مواطن سعودي الجنسية.

ثم يتم رفض من تعرض لحكم جنائي وغير حسن السير والسلوك والسمعة.

لم يسبق للمتقدم التعيين فى احد وظائف القطاع العسكري.

كذلك يجب أن يتناسب الطول مع الوزن بحيث لا يقل الطول عن 168 سم.

لا يتم قبول أوراق من يتزوج من غير مواطنة سعودية الجنسية.

أخيراً يجب أن يجتاز كافة الإجراءات والاختبارات.

رابط رابط تقديم قوات أمن الحج 1443

موقع التسجيل فى وظائف قوات امن الحج والعمرة 1443 يتم التقديم فيه بشكل إلكتروني كما شرحنا بالأعلى وذلك بالدخول على منصة ابشر توظيف واتباع الخطوات التي تتطلبها عملية تقديم طلب وظيفي فى وزارة الحج والعمرة 1443.