تمويل فورى بدون كفيل وأول قسط بعد شهرين بدون شرط اعتماد جهة العمل

تمويل فورى بدون كفيل وأول قسط بعد شهرين، منتج تمويلي بصيغة مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ، وبمبالغ تمويلية تخدم احتياجات العملاء من المواطنين السعوديين والمواطنين المقيمين أيضاً في المملكة العربية السعودية ، حيث يعتبر هذا المنتج أحد المنتجات التمويلية التي توفرها شركة اليسر للإجارة والتمويل للأفراد بالمملكة ، وذلك من خلال شروط ميسرة وسهلة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة لاستكمال طلب التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة.

إمتيازات التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد في المملكة

تقدم شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية ، تمويل شخصي ميسر بمبالغ مالية تخدم احتياجات العملاء ، وذلك من خلال شروط سهلة ، وبدون شرط اعتماد جهة العمل الخاصة بطالب التمويل ، كما توفر شركة اليسر للعملاء العديد من الإمتيازات الأخرى التي يمكن أن يستفيد بها طالب التمويل ، عند التقدم بطلب للاستفادة من تمويل شركة اليسر ، وسوف نستعرض في هذا المقال تلك الإمتيازات التي توفرها الشركة للعملاء عند طلب التمويل الشخصي.

منتج مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

طالب التمويل يمكنه الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل أو ضامن.

تمويل شخصي بدون رسوم إدارية.

لا يشترط أن يكون طالب التمويل يعمل لدى جهة معتمدة لدى الشركة ، وذلك للاستفادة من تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل.

توفر شركة اليسر للعملاء مبالغ مالية ، يمكن أن تصل قيمتها حتي 30 ألف ريال سعودي.

طالب التمويل يمكنه سداد أول قسط من الأقساط التمويلية المستحقة بعد شهرين.

تقدم الشركة للعملاء خيارات للسداد عديدة والتي يمكن من خلالها تقسيط مبلغ التمويل علي أقساط مجدولة حتي 36 شهر.

إجراءات سريعة وميسرة لاستكمال طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل.

توفر الشركة موافقة فورية وسريعة على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل أو ضامن .

شروط الاستحقاق للاستفادة من تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل بدون كفيل