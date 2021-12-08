نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قسط 30000 ريال بدون كفيل وأدفع أول قسط بعد شهرين للسعودي والمقيم في المقال التالي
بأفضل فترة سداد يستطيع الآن كل من السعودي والمقيم طلب تمويل شخصي سريع يبلغ قيمة 30 ألف ريال سعودي وأيضاً بالتقسيط بدون كفيل لدى شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية حيث شركة اليسر للتمويل من الشركات المالية وأيضاً المعتمدة لدى البنك المركزي السعودي حيث توفر عدة تمويلات شخصية بعدة مزايا مختلفة.
قسط 30000 ريال بدون كفيل لدى شركة اليسر للتمويل بالسعودية
توفر شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية قرض شخصي سريع يبلغ قيمة إلى 30 ألف ريال سعودي ولكن هناك أيضاً مجموعة من الشروط التي لابد من توافرها لدى العميل المتقدم سواء السعودي أو المقيم وتتمثل الشروط في الآتي
- يشترط أن يكون سواء العميل السعودي وأيضاً المقيم عمره لا يقل عن 22 عام.
- كذلك يشترط أن يكون 60 عام هو الحد الأقصى لعمر العميل المتقدم سواء السعودي أو المقيم.
- وأيضاً لابد أن يكون دخل العميل المتقدم سواء السعودي أو المقيم 5000 ريال سعودي كحد أدنى.
- 3 أشهر هو الحد الأدنى لفترة العمل للمتقدم سواء السعودي وأيضاً المقيم.
المستندات المطلوبة لطلب تمويل شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية
حددت شركة اليسر للتمويل مجموعة من المستندات المطلوبة واللازمة من أجل الحصول على الموافقة على طلب التمويل وتتمثل تلك المستندات في الآتي
- الهوية الوطنية للسعودي وتكون كذلك غير منتهية.
- كذلك الهوية للمتقدم المقيم بالسعودية
- أيضاً تقديم تعريف بالراتب.
- العنوان الوطني الخاص بالمتقدم.
- توفير أيضاً كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.
مزايا تمويل شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية
التمويل الشخصي السريع من شركة اليسر يمكن الحصول عليه كل من السعودي والمقيم وأيضاً بلا كفيل ويتمتع كذلك المتقدم بعدد من المزايا وهي
- يتميز التمويل الشخصي من شركة اليسر بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالسعودية.
- كذلك يتميز تمويل شركة اليسر بأن المتقدم لا يحتاج إلى ضامن عند طلب التمويل.
- العميل أيضاً يستطيع الحصول على مبلغ تمويل ربما يصل قيمة إلى 30 ألف ريال سعودي.
- التمويل الشخصي السريع من شركة اليسر لا يحتاج إلى رسوم إدارية عند طلب التمويل.
- يتمكن العملاء من تأجيل أول قسط لمدة شهرين عند طلب التمويل.
- يستطيع أيضاً أن يقسط العميل المتقدم قيمة التمويل على أقساط ميسرة تصل إلى 36 شهر.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قسط 30000 ريال بدون كفيل وأدفع أول قسط بعد شهرين للسعودي والمقيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.