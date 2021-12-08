قسط 30000 ريال بدون كفيل وأدفع أول قسط بعد شهرين للسعودي والمقيم

بأفضل فترة سداد يستطيع الآن كل من السعودي والمقيم طلب تمويل شخصي سريع يبلغ قيمة 30 ألف ريال سعودي وأيضاً بالتقسيط بدون كفيل لدى شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية حيث شركة اليسر للتمويل من الشركات المالية وأيضاً المعتمدة لدى البنك المركزي السعودي حيث توفر عدة تمويلات شخصية بعدة مزايا مختلفة.

قسط 30000 ريال بدون كفيل لدى شركة اليسر للتمويل بالسعودية

توفر شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية قرض شخصي سريع يبلغ قيمة إلى 30 ألف ريال سعودي ولكن هناك أيضاً مجموعة من الشروط التي لابد من توافرها لدى العميل المتقدم سواء السعودي أو المقيم وتتمثل الشروط في الآتي

يشترط أن يكون سواء العميل السعودي وأيضاً المقيم عمره لا يقل عن 22 عام.

كذلك يشترط أن يكون 60 عام هو الحد الأقصى لعمر العميل المتقدم سواء السعودي أو المقيم.

وأيضاً لابد أن يكون دخل العميل المتقدم سواء السعودي أو المقيم 5000 ريال سعودي كحد أدنى.

3 أشهر هو الحد الأدنى لفترة العمل للمتقدم سواء السعودي وأيضاً المقيم.

المستندات المطلوبة لطلب تمويل شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية

حددت شركة اليسر للتمويل مجموعة من المستندات المطلوبة واللازمة من أجل الحصول على الموافقة على طلب التمويل وتتمثل تلك المستندات في الآتي

الهوية الوطنية للسعودي وتكون كذلك غير منتهية.

كذلك الهوية للمتقدم المقيم بالسعودية

أيضاً تقديم تعريف بالراتب.

العنوان الوطني الخاص بالمتقدم.

توفير أيضاً كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.

مزايا تمويل شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية

التمويل الشخصي السريع من شركة اليسر يمكن الحصول عليه كل من السعودي والمقيم وأيضاً بلا كفيل ويتمتع كذلك المتقدم بعدد من المزايا وهي