نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم أبشر المجاني الجديد 1443 خدمة تواصل ابشر الدعم الفني في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة الداخلية السعودية بإطلاق رقم أبشر المجاني الجديد 1443، ويأتي ذلك حرصا من الوزارة على التيسير على المواطنين في التعامل مع هذه المنصة إلكترونية، وما تعمل عليه من خدمة المواطنين في الكثير من المجالات وقطاعات وزارة الداخلية، وكذلك بغرض تمكين المواطن عبر الرقم المعلن من الاستفسار عن أي شئ والتواصل مع خدمة العملاء وتقديم الشكاوى.

رقم أبشر المجاني الجديد

رقم أبشر المجاني الموحد الجديد هو احدى خدمات وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، التي تعمل بصددها على خدمة الجمهور، سواء عن طريق التسجيل في أبشر، وكذلك عن طريق الرقم الموحد الذي يمكن الاتصال به والتعامل من خلاله مع المنصة إلكترونية ابشر، من داخل وخارج المملكة وهو.

8007490000 يمكن الاتصال به من أي مكان في داخل المملكة.

00966114618666 للاتصال المجاني بالمنصة من خارج المملكة العربية السعودية.

رقم أبشر المرور

أطلقت منصة ابشر الإلكترونية عدد من الأرقام الهامة للجمهور والتي يكون منها رقم أبشر المجاني الموحد وإمكانية الاتصال به من مختلف المناطق بداخل وخارج المملكة، وأيضا رقم أبشر المرور 920020405 الذي يعمل على تسهيل التعامل مع المنصة فيما يتعلق بالمركبات والقواعد المرورية من تجديد رخصة القيادة ورخصة السيارة والاستعلام عن المخالفات المرورية وما إلى ذلك.

أبشر الجوازات تسجيل الدخول

يمكنك الاستفادة من خدمات أبشر الإلكترونية عن طريق اتباع خطوات التسجيل في المنصة الإلكترونية وهي:

الدخول في موقع منصة ابشر عبر الإنترنت.

ثم الدخول في أيقونة مستخدم جديد وكتابة البيانات الأساسية من رقم الهوية والإقامة.

إدخال البريد الإلكتروني، والتأكيد عليه في المربع الخاص بذلك.

إدخال رقم الهاتف بعد اختيار اللغة التي تتعامل معها في المنصة وهي اللغة العربية.

الضغط على كلمة موافقة الشروط والأحكام وانتظار رسالة التأكيد على هاتفك الذي قمت بإدخاله.

بعد انتهاء الخطوات السابقة قم بكتابة الرقم المرسل إليك في رسالة التأكيد والضغط على موافق لتكون أكملت التسجيل.

طريقة التواصل مع الدعم الفني أبشر

يمكنك التواصل مع الدعم الفني ابشر من خلال رقم أبشر المجاني الجديد والذي يمكن التواصل به مع المنصة الإلكترونية سواء من خارج أو داخل الأراضي السعودية وبصورة مجانية على مدار اليوم للشكوى أو الاستفسار.