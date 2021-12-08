نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة طلب ونموذج التقديم منحة قطعة أرض مجانية من الديوان الملكي 1442ه في المقال التالي
تعمل دائماً الحكومة السعودية والجهات المسؤولة بها علي توفير كافة طرق الدعم للمواطنين وكذلك للمقيمين، حيث يهتم حكماء المملكة بأن يجد المقيم بالمملكة العربية السعودية راحة الدائمة في السعودية دون أدني معاناة، ولهذا فقد يتواجد في كافة رجاء السعودية عدد لا حصر له من المؤسسات والجمعيات الخيرية التي تساعد كافة الشخاص سواء من المواطنين أو الوافدين، حيث تقدم لهم الكثر من التسهيلات للعيش حياة كريمة كسداد ديونهم سواء الي أشخاص جهات خاصة كأقساط شراء أو جهات حكومية كأقساط بنوك، دفع إيجار وفواتير كهرباء ومياه، أو توفير لهم حياة هادئة بتوفير المأوى، وغيرها من كثير من المساعدات الخيرية، فقد ذكرنا لكم متابعينا بعض المؤسسات التي تقدم مساعدات مالية في المدينة المنورة وذكرنا لكم طرق التواصل.
منحة أرض الديوان الملكي السعودي 1443
من أهم سُبل المساعدة وإرسال شكاوى المواطنين هو الديوان الملكي، وذلك لأن جميع قرارته تصدر بأوامر من خادم الحرمين الشريفين، حيث يقدم الديوان بعض من المنح الهامة للمواطنين والتي يتمني الكثير منهم الحصول عليها، من اهم هذه المنح قطعة أرض الديوان الملكي، حيث يتم تقديم قطعة أرض للسكن بالتعاون مع وزارة الإسكان السعودية، حيث تم إطلاق تلك المنحة لمعاونة السعوديين علي تلقي مشقات الحياة، وذلك تحت إشراف الملك سلمان، فقد نعرض لكم متابعينا خطوات ونموذج التقديم من اجل الحصول علي المنحة.
نموذج لطلب منحة أرض الديوان الملكي 1443 هـ
عند مراسلة الديوان الملكي ابدأ بتحية الإسلام:
السلام عليكم ورحمة الله.. تحية طيبة وبعد/..
أتقدم الي سيادتكم بطلب الحصول علي قطعة أرض في مدينة (ذكر المدينة التي تقيم بها)، فقد اطلعت علي الشروط وعلمت أنني مستوفي جميعها، فأنا لا أمتلك السكن ولم يسبق لي الحصول علي أي منحة من قبل، فقد ضاق بي الحال مما أصبحت غير قادر علي دفع الإيجار، فأنا أمس الحاجة الي تلك المنحة (ذكر الظروف السيئة التي تمر بها)، وأتمني أن يتم قبول طلبي..أشكركم علي سعة صدوركم والسلام عليكم ورحمة الله.
- اسم المتقدم رباعي/
- رقم السجل المدني الخاص/
- رقم الهوية الوطنية/
- محل وتاريخ الميلاد/
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