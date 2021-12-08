شروط نظام الضمان الاجتماعي المطور لقد أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط الضمان الاجتماعي للمتقاعدين، حيث تختلف حسب الدولة التي تقدم الضمان حتى يتم حصول الأشخاص المدعمين بالفعل في المملكة العربية السعودية على دعم الضمان الاجتماعي يجب للتقدم للحصول على الدعم لابد من مراجعة كافة الشروط والتأكد من مطبقاتها على المتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي، وذلك بالنسبة للموظف ألا يكون مشترك بالفعل في احد مؤسسات التأمينات الاجتماعية، حتى يحصل على الدعم، حيث أن المتقاعدين يمثلون فئة كبيرة من المجتمع لذلك توفر لهم الدولة مجموعة من البرامج التي تعمل على رفع وتحسين دخلهم الشهري، حيث توجد منهم فئة كبيرة تحتاج إلى الاهتمام بالجانب الصحي وتحتاج إلى صرف أدوية شهرية كما يمكن التعرف على اهم شروط استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد.

شروط نظام الضمان الاجتماعي المطور لغير المتزوجات

حيث أن دعم الضمان الاجتماعي متاحا لكافة الفئات توجد شروط استحقاق الضمان الاجتماعي للفتيات أو العزباء أو الغير متزوجات وهى :

يشترط أن تكون الفتاة سعودية الجنسية.

يجب أن تكون الفتاة مقيمة اقامة دائمة في المملكة.

أن تكون في حاجة إلى الدعم نظرا لعجز الفتاة عن العمل الدائم أو المؤقت.

يشترط وفاة أو عدم وجود عائل مثل الأب أو الأخ الكبير.

ألا تكون الفتاة حاصلة بالفعل على دعم اخر من الحكومة كما يشترط التقديم إلكترونيًا.

شروط نظام الضمان الاجتماعي الجديد للموظف

لقد أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد للموظف هي :

يشترط أن يكون موظف الحكومة سعودي الجنسية. يجب على الموظف الإقامة بشكل دائم بالمملكة العربية السعودية. يشترط إلا يكون الموظف مشترك بالفعل في احد مؤسسات التأمينات الاجتماعية. يجب عدم وجود أي نوع من الدعم المادي للموظف من أي منشأة حكومية. أن تتوفر كافة الشروط المطلوبة في الموظف من جانب الصحة والسكن. يشترط أن يوافق الموظف على ضم 50% من إجمالي الراتب الفعلي إلى المعاش. يتم التقديم إلكترونيًا عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

شروط نظام الضمان الاجتماعي الجديد للمتقاعدين

لكى يتمكن المتقاعدين الحصول على معاش الضمان الاجتماعي أحد برامج الدعم التي توفرها المملكة العربية السعودية للمواطنين يجب أن يتوافر به الشروط وهى :