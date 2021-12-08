نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تفعيل” رابط حجز تذاكر فورمولا إي الدرعية 2022 الأربعاء 2021/12/08 diriyah-eprix.com في المقال التالي

عمر شويل - جدة أجريت اليوم مراسم إعلان بدأ تفعيل موقع حجز تذاكر فورمولا إي الدرعية 2022، للسيارات الكهربائية الموسم الثامن، وجرت المراسم بحضور مسئولي وزارة الرياضة السعودية وممثلي شركة سي بي أكس المسوقة للسباق، وحضر كضيف شرف بطل النسخة السابعة التي أجريت العام الماضي المتسابق البريطاني سام بيرد، وسوف ينطلق السباق يومي 29/28 من شهر يناير القادم 2022، للجولتين الأولى والثانية ومن خلال موقع ثقفني، سنقدم لكم أسعار التذاكر وألية حجز التذاكر إلكترونياً بسهولة.

رابط حجز تذاكر فورمولا إي الدرعية

أدخل على الموقع الإلكتروني diriyah-eprix.com. من الصفحة الرئيسية سوف يظهر مستطيل مكتوب بداخلة “بادر بشراء تذكرتك الآن أضغط عليه. سوف يدخلك على رابط tickets.halayalla.com. حدد قيمة ونوع التذكرة التي ترغب في شرائها وأضغط علي شراء. أدخل البيانات الشخصية المطلوبة “البريد الإلكتروني، كلمة المرور”. ثم أضغط تسجيل الدخول وأحجز تذكرتك وقم بدفع ثمنها إلكترونياً.

أسعار تذاكر فورمولا إي الدرعية

أسعار تذاكر الدخول العامة 150 ريال للحفلة الموسيقية فقط في اليوم الأول. أسعار تذاكر جراند ستاند 250 ريال المدرج اليوم الأول فقط.

ما هي الفرق المشاركة في سباق الدرعية

تشهد السباقات هذا العام مشاركة 11 فريق من مختلف الدول، وفي مقدمة الفرق المشاركة فريق جاغوار تي سي إس ريسينغ، تاغ هوير بورشيه، وفريق مرسيدس إي كيو، دي أس تيكيتاه، نيسان إي دامز، كل هذه الفرق العالمية تأتي للتنافس على لقب الموسم الثامن، في السباق التابع للاتحاد الدولي للسيارات.

حجز تذاكر فورمولا إي الدرعية 2022

تسعى وزارة الرياضة من خلال أستضافة هذه النوعية من السباقات العالمية، إلي جذب أنظار محبي هذه النوعية من السباقات الذين يقدرون بالملايين حول العالم، للقدوم إلي المملكة لمشاهدة السباق مما يجعل هناك رواج للمملكة، ويجعلها محل أهتمام وسائل الإعلام العالمية المتابعة لتلك السباقات الهامة، وأيضاً تعمل على رواج سياحي ومصدر للدخل القومي من العملة الأجنبية.

وزارة الرياضة السعودية

تشرف وزارة الرياضة على تلك النوعية من السباقات، بالتعاون مع مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ورئيسها السيد / الأمير خالد بن سلطان بن عبد الله الفيصل، لإظهار الحدث بأفضل صورة للمملكة، والترحيب بالضيوف العالميين، ودعت الوزارة السعوديون للأقبال على شراء التذاكر.