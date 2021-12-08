نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول حساب المواطن والاستعلام عن الدعم وطريقة إضافة مولود في المقال التالي

عمر شويل - جدة يؤكد حساب المواطن أنه يمكن إضافة المولود إلى حساب المواطن سواء كان على بطاقة رب الأسرة (الأب) أو الزوجة، ويتم توضيح جميع الخطوات التي تساعد على التسجيل في حساب المواطن وإضافة الأبناء، و ثم يبدأ المستفيد في التحقق من الأمر حتى يتم تأكيد حساب المواطن عبر الصفحة الرسمية على تويتر وهذا صحيح.

موقع حساب المواطن إضافة مولود

وهو من المشاريع المساندة المهمة للمملكة العربية السعودية ، ومن خلاله يحصل المواطن على راتب شهري، وهذا الراتب مخصص للأرامل والمطلقات ولكل المواطنين الذين يحتاجون إلى الدعم والمستوفين للمؤهلات. للاستفادة من حساب المواطن لا بد من إجراء تحديث شامل لجميع البيانات المقدمة حديثاً من أجل الحصول على الدعم في الوقت المناسب لتجنب تعليق عضوية جميع المواطنين، وتتمثل خطوات التحديث في الآتي:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع حساب المواطن

انقر فوق كلمة “تحديث البيانات”.

أدخل جميع البيانات المطلوبة وأكمل المعاملة من خلال الحساب.

أخيرًا، اضغط على تحديث.

كيفية إضافة مولود جديد إلى حساب المواطن

كما أوضحت الخطة مؤخرًا جميع الخطوات اللازمة لإضافة مولود جديد إلى حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول من حساب المواطن عبر الموقع الرسمي.

انقر فوق كافة البيانات الموجودة على الصفحة.

ثم اضغط على الكلمة “اضف إليه”

عند إضافة طفل، قم بتدوين جميع المعلومات من تاريخ الميلاد ، وكذلك القرابة.

في المستقبل، سيتعين عليك انتظار دراسة طلبك، ثم الرد على رفضك أو قبولك لاحقًا.

إيداع حسابات المواطنين الدفعة 49

جرت العادة في المملكة على دفع دعم الحساب الشهري للمواطنين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وما لم يتزامن ذلك مع يوم جمعة أو يوم عطلة قانونية ، يتم تغيير تاريخ الصرف إلى اليوم السابق للعطلة أو بعدها ، ويكون الدفع هو من المقرر أن يتم الدفع للمواطن في 49 لشهر ديسمبر اليوم 9/12/2021 .

حساب المواطن واحد من أحدى المشاريع الاجتماعية التكافلية في المملكة العربية السعودية والتي تضمن حق راعيها، وتوفر أكبر قدر من الدعم لهم عن طريق تلك الخدمة المخصصة للدعم والتخفيف عن الأسر.

أصدر برنامج حساب المواطن نتائج أهلية الدفعة 49، ومن تاريخ 5 ديسمبر 2021، أعلن البرنامج أنه تبقى 4 أيام على موعد إيداع الدعم الذي تم تبكيره ليكون يوم الخميس 9 ديسمبر 2021، أي أنه سيتم الإيداع مع بداية أولي الساعات من نهار يوم الخميس وحتى الثانية عشر من منتصف الليل، سيكون الإيداع مرتبط بحالة كل بنك على حدى، حيث سيكون لبعض المستفيدين إمكانية الاستعلام عن الحساب البنكي في الساعات الأولي من اليوم، والبعض قد يتأخر حتى ساعة لاحقة، من نهار الخميس، ويجب على المستفيدين الانتظار حتى يتم استكمال حالة الإيداع.