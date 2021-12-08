نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم تبقى على حساب المواطن إيداع دعم الدفعة 49 وطريقة الاستعلام عن الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم تبقى على حساب المواطن لمعرفة موعد إيداع الدعم في الحساب البنكي، وما هي طرق الاستعلام عن موعد الصرف وقيمة والاستحقاق من البوابة الإلكترونية الرسمية، واستخدام حسبة حساب المواطن في الحصول على قيمة المبلغ التقديري الذي سيتحصل عليه كل فرد أو أسرة مستفيدة من البرنامج وقد ثبت أهليتها إثر صدور نتائج الأهلية التي يعلنها البرنامج مع بداية كل شهر ميلادي، وتلك النتائج تعكس أن المستفيد مؤهل للحصول على الدعم وقد انطبقت علية المعايير التي تم سنها لهذا الشأن.

متى التسجيل الجديد في حساب المواطن

كثر البحث بين المواطنين والأسر المستفيدة من البرنامج، عن متى التسجيل الجديد في حساب المواطن وفتح إضافة مستفيدين جدد، وهو الأمر الذي تحدث عنه البرنامج في الكثير من البيانات الصحفية، مؤكداً استمرار غلق بوابة التسجيل لمستفيدين جدد، لكنها مفتوحة فقط لإضافة التابعين، وتتولي اللجان المختصة دراسية المعايير على فترات زمنية معينة، وفي حالة صدور أي تعليمات ستعلن في الحسابات الرسمية للبرنامج.

متى ينزل حساب المواطن بالهجري

من المقرر أن يكون موعد نزول حساب المواطن في الحساب البنكي لكل مستفيد، في تاريخ اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ما لم يكن هذا اليوم موافق يوم أجازة رسمية أو عطلة من العطلات الأسبوعية، وحول موعد إيداع الدفعة 49 من دفعات حساب المواطن فهي توافق يوم 10 ديسمبر 2021 لكن هذا اليوم سيكون يوم جمعة، وعلة أعلن البرنامج على موقعة الرسمية، أنه سيتم الإيداع يوم الخميس 9 ديسمبر 2021، أي قبل موعد الصرف الرسمي بمدة 24 ساعة، وهو إجراء نظامي متبع في مثل تلك الحالة، هذا التاريخ يوافق 5 جمادي أول.

الاستعلام عن حساب المواطن

من أين يمكن الاستعلام عن حساب المواطن يعد سؤال أخر، لا يقل أهمية، فهناك الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن 1443، من خلال الدخول برقم الهوية وكلمة المرور لحسابك على موقع حساب المواطن الرسمي وتحقق من أهلية حسابك واجتياز عملية التحقق للجهات المسئولة عن ذلك، ثم نأتي بعدها للاستعلام عن الاستحقاق وقيمة مبلغ الدعم التقديري، المنتظر إيداعه، من خلال حاسبة حساب المواطن التقديرية.

حسبة حساب المواطن

ضمن الخدمات الإلكترونية المتاح الاستفادة منها على موقع البرنامج، هي حسبة حساب المواطن التقديرية، والتي منها يمكن حساب المبلغ المستحق، وفي حالة الإيداع على حسابك البنكي، قم بمقارنة المبلغ الذي تم إيداعه بالفعل، مع المبلغ التقديري، وتقديم الاعتراض في حالة كان هناك اختلاف.