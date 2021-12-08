لثلاث فئات.. طريقة تسجيل القادمين إلى السعودية أونلاين 1443 وأهم الشروط

حدّدت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، طريقة تسجيل القادمين إلى السعودية أونلاين 1443هـ، وذلك بالنسبة لمواطني دول مجلي التعاون، والمقيمين ومرافقيهم، وحَاملي التأشيرات الجديدة بمختلف أنواعها، فيما يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها السلطات الصحية في المملكة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ لا بُد من تحديث البيانات الصحية قبل دخول البلاد بحوالي 72 ساعة، للتأكد من خلو المسافر من الإصابة أو إصابته بالفعل بالفيروس.

طريقة تسجيل القادمين إلى السعودية أونلاين 1443

ووفقا لمديرية الجوازات في السعودية، فإن عملية تسجيل القادمين إلى السعودية أونلاين 1443هـ، تتم من خلال اتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية absher.sa. النقر على أيقونة أبشر أفراد. الضغط على خدمة قُدُوم. والنقر على زر ابدأ التسجِيل. والانتقال إلى صفحة البيانات، لإدخال البيانات المطلوبة في أماكنها المخصصة وبشكل صحيح. تحديد فئة القادم للمملكة. إدخال باقي البيانات. النقر على زر تسجيل.

تسجيل الدخول إلى المملكة عبر بوابة مقيم الإلكترونية أونلاين

وتُوفر بوابة مقيم الإلكترونية التابعة لإدارة الجوازات في المملكة العربية السعودية، خِدمة تسجيل الدخول إلى المملكة أونلاين، وذلك من خلال اتباع عددٍ من الخطوات على النّحو التالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبوابة مقيم. النقر على الفئة التي نريد تسجيل القدوم لها في المملكة. الموافقة على الشروط والأحكام. وتحديد الجنسية الخاصة بالمقيم. كما يجب إدخال رقم التأشيرة في المكان المخصص. النقر على التحقق. والنقر على تَسجِيل. إدخال البيانات المطلوبة للتّسجيل بنجاح.

شروط تسجيل القدوم إلى المملكة العربية السعودية

ووفقًا للمديرية العامة للجوازات السعودية، فإن عملية تسجيل القدوم للبلاد، تحتاج إلى استيفاء بعض الشروط، وهي كالتالي: