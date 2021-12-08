شروط الضمان الاجتماعى المطور 1443 وكيفية التسجيل sbis.hrsd.gov

شروط الضمان الاجتماعى المطور 1443 والتي كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أصدرتها في السعودية ، حيث يبحث الكثير من مواطني المملكة عن شروط الاستحقاق للحصول على دعم من الضمان، حيث أنهم يريدون في البرنامج المطور للضمان الاجتماعي الجديد حيث يحصلون عليها، وسوف يستفيد من الضمان الاجتماعي الجديد فئات عديدة في المجتمع السعودي تري الحكومة السعودية أنهم يستحقون المساعدة مثل فئة المطلقات والارامل والمتقاعدين، والأيتام وذوي الإعاقة.

نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

طورت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة النظام المطور لمعاش الضمان الاجتماعي الجديد الذي خرج الي النور في الآونة وكان الهدف منه هو مساعدة الأشخاص والأسر الأكثر احتياجاً، في اطار اعطاء هؤلاء الفئات مرتب شهري دعم مالي، كما يوجد أيضا خدمات تأهيلية وتدريبية لمساعدتهم علي ايجاد وظيفة مناسبة.

شروط استحقاق نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتغيير شروط الأهلية للضمان الاجتماعي حيث نعرض لكم الشروط ابعد أن تم تعديلها: –

أن يكون سعودي الجنسية كما يشترط ايضا أن يكون مقيم في المملكة.

يحظر أن يكون الشخص المتقدم مالكاً لأصول عقارية أو لا يكون ممتلك لأى مشاريع تجارية.

يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري للفرد 1100 ريال سعودي ، ويجب ألا يزيد دخل كل فرد من أفراد الأسرة عن 550 ريالاً.

تقع على عاتقه مسؤولية اتباع توجيهات الوزارة الخاصة بتعليم الأطفال وبشأن صحتهم، وكذلك توظيف أفراد الأسرة الذين هم يكونوا قادرين على العمل.

لا يحق لهذا الشخص الحصول على أي معاش تقاعدي آخر تقدمه الحكومة في المملكة

يُصرف المعاش بالنسبة للسيدة المطلقة وكذلك الأرملة أو المرأة غير السعودية التي طلقت ومعها أولاد سعوديين.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي

تم تحديد عدد من الخطوات التي يجب أن يقوم بها الشخص المتقدم وهي كالتالي: –