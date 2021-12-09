نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط نظام الضمان الاجتماعي المطور ورابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية المطور في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط نظام الضمان الاجتماعي المطور من الموضوعات التي تتصدر عمليات البحث في المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية عن المعايير والشروط الأساسية للتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد، كما أكدت الوزارة على التزام الضمان الاجتماعي بصرف معاشات الضمان الاجتماعي لمستحقيه الفعليين من الأسر الأكثر احتياجا والفئات الصغيرة التي تحتاج إلى الدعم النقدي لسد الاحتياجات الأساسية، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير شروط نظام الضمان الاجتماعي المطور وطريقة التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي الجديد وآلية احتساب المعاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور ورقم تليفون الضمان الاجتماعي الجديد وكيفية دخول منصة الضمان الاجتماعي الجديد عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية المطور.

شروط نظام الضمان الاجتماعي المطور

ماهو معاش الضمان الاجتماعي في نظام الضمان الاجتماعي المطور، حددت وزارة الموارد البشرية تعريفًا محددًا لماهية المعاش بأنه المبلغ الذي يتم صرفه من هيئة الضمان الاجتماعي بشكل شهري للأسر والأفراد المسجلين في الضمان، ولكن في ضوء المعايير التي يجب توافرها في المتقدم بطلب الحصول على المعاش يجب توافر شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي للمتقدم، فيجب على المستفيد أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون مقيمًا في أراضي المملكة العربية السعودية إقامة كاملة ولكن تم استثناء الفئات التالية من شروط الجنسية السعودية

الفئة الأولى

زوجة السعودي المطلقة لرجل سعودي أرملة السعودي ممن لهم أبناء سعوديين

ولكن يجب أن تتوافر الشروط التالية في الفئة الأولى:

أن تقيم المرأة في السعودية بشكل دائم. أن يقيم أبنائها بشكل دائم في السعودية. أن يكون لديها إقامة سارية المفعول.

الفئة الثانية:

أبناء الأرملة من زوج غير سعودي. أبناء المطلقة السعودية من زوج غبر سعودي

يجب أن تتوافر الشروط التالية في الفئة الثانية:

أن يكون الأبناء مقيمين بشكل دائم في السعودية. يجب أن تكون لديهم إقامة سارية المفعول أن يتم إثبات زواج المرأة السعودية من خلال تقديم مستند رسمي

الفئة الثالثة: الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام.

يشترط في هذه الفئة أن يكون لديهم بطاقة تنقل سارية المفعول.

كم راتب الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية كيفية احتساب معاش الضمان الاجتماعي حيث يتم تحديد المعاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور وفق أسس وخطة محددة حتي يتم صرف الدعم المناسب للأسر الأكثر احتياجا في المملكة، ويتم احتساب المعاش حسب ما يلي من معايير:

الحد الأدنى للمعاش في نظام الضمان الاجتماعي الجديد هو 1100 ريال سعودي للعائل، و550 ريال سعودي لكل فرد في الأسرة.

يتم تحديد المعاش من خلال جمع الدخل المكتسب لكافة أفراد الأسرة أي تحديد الدخل الشهري للأسرة

يتم بعدها خصم 50% من مجموع الدخل الشهري ثم إضافته إلى إجمالي الدخل غير المكتسب من برامج الدعم الحكومية ولكن يستثني من ذلك الدعم المقدم من البرامج المساندة ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة

بعدها يتم مقارنة مجموع الدخل المحتسب بالحد الأدنى للمكتسب لمعاش الضمان الاجتماعي مع وضع في الاعتبار الاستحقاق الشهري المستحق للأسرة حسب عدد أفرادها.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن بداية تفعيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد يتم من تاريخ 20 نوفمبر2021، حيث تم إطلاق هذا النظام بمرسوم ملكي رقم(م/32) والذي تم إصداره بتاريخ 4 -2-1442 ويهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443 إلى تحقيق الاستقرار المادي وإرساء التدابير اللازمة لسد احتياجات الأسر الأكثر احتياجا في السعودية حيث يعتبر النظام من مستهدفات رؤية المملكة 2030، وفيما يلي عرض لكيفية التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور:

الولوج إلى منصة الضمان الاجتماعي.

النقر على التبويب الخاص بـ”الخدمات الإلكترونية” من الصفحة الرئيسية. انقر على بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية. ثم قم تسجيل الدخول في البوابة أو إنشاء حساب جديد في حال التسجيل لأول مرة. اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية ثم على معاش الضمان. يجب عليك قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالنظام ثم النقر على أيقونة الدخول للخدمة لاستكمال التسجيل. يقوم المتقدم في هذه الخطوة باختيار مكتب الضمان المناسب من خلال القائمة المعروضة ثم اختر الفئة. يطلب الموقع إدخال كافة بيانات الأسرة ثم المتابعة. ينبغي عليك تعبئة كافة البيانات المطلوبة منك. إرفاق كافة المستندات الملفات والمرفقات المطلوبة من خلالها رفعها على الموقع. يجب على المتقدم قراءة الشروط جيدًا والموافقة عليها ثم الضغط على على تقديم الطلب. ينبغي على المتقدم الاحتفاظ برقم الضمان حيث يتم من خلاله الاستعلام عن استحقاق الضمان الاجتماعي.

رابط التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وشروط الضمان الاجتماعي الجديد وقرارات الضمان الاجتماعي 1443 من أهم الموضوعات المتصدرة في محركات البحث المختلفة بين المواطنين في المملكة العربية السعودي، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية عن إطلاق منصة الضمان الاجتماعي الموحد، والذي من خلاله يمكن الاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية المقدمة من الوزارة إلى المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي الجديد.

دخول الضمان الاجتماعي المطور

خدمات النظام الاجتماعي المطور تقدمه منصة الضمان الاجتماعي المطور من خلال الدخول على رابط المنصة عبر تسجيل الدخول على حساب المستخدم، فتهتم المنصة بوجود حساب شخصي لكل فرد على المنصة للمحافظة على سرية بيانات المستفيدين، حيث يقتصر الدخول على المنصة للمستخدم من خلال إدخال بيانات الدخول الخاصة بكل مستخدم، ومن أهم الأمور التي حرصت عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في نظام الضمان الاجتماعي المطور هو قصر دخول المواطنين على منصة الضمان الاجتماعي الجديد من خلال حساب المستخدم، فلا يمكن لأحد الإطلاع على البيانات الشخصية للمسجل إلا من خلال بيانات الدخول الخاصة بالمستخدم، فتعتبر بيانات الدخل والمسكن والحسابات البنكية للمستفيدين وغيرها من البيانات الأخرى من البيانات السرية التي لا يمكن لأحد التعرف عليها، وعملية تسجيل الدخول على منصة الضمان الاجتماعي يتم من خلال الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة الدعم والحماية.

إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية.

إدراج كلمة المرور.

ثم كتابة رمز التحقق للتأكد من الاستخدام البشري للموقع.

انقر على خيار “تسجيل الدخول”.

رقم الضمان الاجتماعي المطور

يتساءل الكثير عن رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني، حيث يستقبل رقم تليفون الضمان الاجتماعي 19911 كافة اتصالات واستفسارات المواطنين حول معاشات الضمان الاجتماعي الجديدة، ويبدأ تلقي الاتصالات من يوم السبت حتى يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً، كما يمكن تقديم الشكاوى من خلال الاتصال على رقم الضمان الاجتماعي بشكل مجاني بدون دفع رسوم.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام محتوانا عن شروط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور مع عرض أهم ملامح نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443، كما استعرضنا طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور ورابط دخول منصة الضمان الاجتماعي الموحد، ونتمنى أن نكون قد قمنا بعرض كافة المعلومات والبيانات الوافية حول نظام الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية.