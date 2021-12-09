مساعدة مالية عاجلة www.my.gov.sa مقدمة من المواطن السعودي المديون أو المسجون في غرامات مالية إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث يتابع كل مكروب بضائقة التعرف على كيفية تقديم الطلب والاستغاثة العاجلة إلى ولي العهد السعودي والذي اشتهر بتقديم الدعم والمساعدة الغير محدودة لإنقاذ ودعم المكروبين والمديونين والمرضى وما إلى ذلك، ويتم التقديم وطلب المساعدة وفق ألية خاصة عبر “تواصل” ويتم أيضا بعد اتباع الشروط الخاصة بالحصول على الدعم مع تقديم ما يفيد بالضائقة.

مساعدة مالية عاجلة www.my.gov.sa عبر خدمة تواصل طلب دعم ولي العهد محمد بن سلمان

يكون كل مسؤولية المديونين والذين يمروا بالضائقة المالية من الشعب السعودي حقا على المسؤولين بالمملكة أن يقوموا بتفريج همومهم، ويكون ولي العهد السعودي من اكثر ما يهتم بالمواطن الفقير ومحدود الدخل ويقوم بتقديم الدعم الغير محدود لهم عبر قنوات الاتصال والتبرعات الكبيرة في عدد من المؤسسات الاجتماعية والخيرية، كما يتم تقديم الدعم المباشر للمواطنين عبر تقديم الطلبات المباشرة إلى الديوان الملكي السعودي.

الديوان الملكي السعودي

يكون من المؤسسات التي تتواصل بشكل مباشر مع المواطنين هو الديوان الملكي السعودي مع شبكة من العاملين التي تتلقى الرسائل والطلبات والرسائل الإلكترونية ليتم تنظيمها وجدولتها لتحديد مواعيد الرد وكيفية الاستجابة لها، حيث يتم الرد على جميع الطلبات بعد دراستها بالقبول او بالرفض حسب شروط الحصول على الدعم التي يكون من أهمها المواطنة ودقة البيانات وإثبات الاستحقاق.

شروط الاستحقاق للمعونة العاجلة من ولي العهد محمد بن سلمان

يجب أن يكون المتقدم من الجنسية السعودية.

يكون من فئات الدخل المنخفض أو المرضى الذين لا يستطيعوا استكمال مصروفات العلاج.

يتم تقديم المستندات والوثائق الطبية التي تفيد المرض الذي يطلب صرف الدعم له.

يقوم الراغب في الحصول على تسديد الديون أو سداد المصروفات التعليمية بتقديم ما يثبت ذلك.

يتم التواصل عبر القنوات المخصصة والتي يتم الرد بعدها على الطلبات.

وسائل تقديم طلبات المساعدة العاجلة

يتم إرسال رسالة على بريد الديوان الملكي السعودي.

يقوم المواطن باستخدام خدمة “تواصل” عبر البريد الإلكتروني للديوان [email protected] كما يمكن متابعة الطلب عبر نفس الرابط.

من الممكن التواصل عبر أرقام الهواتف الخاصة بالديوان (920030003 – 8004000000 – 920022220).

وتكون بوابة النفاذ الوطني الموحدة من وسائل التواصل أيضا ويتم استخدامها عبر حساب المواطن المسجل عليها.

كيفية طلب مساعدة عاجلة

يقوم الديوان الملكي أيضا بتقديم خدمة الحصول على أرض بدون مقابل للمحتاجين بالتواصل عبر خدمات الديوان، كما تم وضع خطوات للتسجيل في طلب المساعدة المالية وكذلك خطوات ونموذج طلب المساعدة المقدمة لولي العهد السعودي، ويتم اتباع الخطوات التالية: