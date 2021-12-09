خطوات التسجيل في منصة الإحسان الخيرية 1443 كمستفيد و الشروط المطلوبة

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عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في منصة الإحسان الخيرية من أكثر الأشياء التي يبحث عنها جميع المواطنين السعوديين سواء للتقديم على طلب المساعدات أو لتقديم التبرعات و الصدقات إلى المنصة، تعد منصة الإحسان الخيرية من أهم المشروعات التي تم إطلاقها في المملكة العربية السعودية لمساعدة الأسر المحتاجة و مساندتهم في أعباء الحياة، والهدف الأساسي للمنصة هو الكشف عن المواطنين المحتاجين والتأكد من حالتهم الاجتماعية ومساعدتهم وتلبية احتياجاتهم، كما أنها تعمل كوسيط بين الأشخاص الذين يريدون التبرع وبين الأسر المحتاجة لهذا سنقدم لكم طريقة التسجيل في المنصة والشروط اللازمة للتقديم.

خطوات التسجيل في منصة الإحسان الخيرية 1443

لكي تستطيع التسجيل كمستفيد في منصة الإحسان الخيرية في المملكة العربية السعودية لابد من تطبيق هذه الخطوات التالية:

أولاً عليك الإتصال بالإنترنت ثم الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة الإحسان الخيرية.

على الفور سيظهر أمامك الصفحة الرئيسية للمنصة.

قم بالنقر على تسجيل الدخول بالضعظ على الثلاث نقاط من أعلى الشاشة.

سيطلب منك إدخال بعض البيانات الشخصية من الإسم و رقم الهاتف، إدخال رمز التحقق الظاهر أمامك.

إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك.

قم بملئ كافة البيانات المطلوبة ثم الضغط على تسجيل.

هكذا سيتم تسجيلك في منصة الإحسان الخيرية.

شروط التسجيل في منصة الإحسان الخيرية

تعد منصة الإحسان الخيرية من المنصات المفتوحة التي تسمح لجميع المواطنين من كافة أنحاء المملكة العربية السعودية بالتقديم في المنصة سواء كان مستفيد أو متبرع، و لذلك لا يوجد شروط محددة للتسجيل في المنصة ولكن هناك بعض التعليمات التي يجب مراعاتها وهي:

لابد أن يكون المتقدم في التسجيل في منصة الإحسان الخيرية أن يكون من المملكة العربية السعودية.

يشترط التسجيل بالبريد الإلكتروني الخاص بك لسهولة التواصل معك من خلاله.

التبرعات والمساعدات حق للمواطنين السعوديين فقط.

إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح و إدخال رقم الجوال الخاص بك للتواصل من خلاله.

الهدف من منصة الإحسان الخيرية

هناك العديد من الأهداف التي تسعى إليها منصة الإحسان الخيرية لتحقيقها وهي: