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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاوز تسدد ديونك خذ سلفة 5000 ريال من منصة سلفة اطلب واستلم فورا وبدون تحويل راتب في المقال التالي
في هذه الفترة التي يمر بها العالم من إجراءات إحترازية للحد من إنتشار كوفيد المتحور كان الغلاء في الكثير من الاشياء عنوان للمرحلة مما صعب على المواطنين من صعوبات كبيرة في الإنفاق، وترتب عليه اللجوء الى طلب سلفة سريعة وفورية، حيث يمر على الإنسان ظروف لا إرادية قد يضطر الى اللجوء الى الاقتراض ورغم أن الإقتراض له أعباء كبيرة على فوائد البنوك وتحمله على المقترض مما يجعل المواطن يتردد من أخذ القرار الاقتراض، ولكن منصة سلفة جعلت من هذا الموضوع والتردد من قرار الاقتراض مستبعد حيث أن منصة سلفة اتاحة منح سلفة فورية للمواطنين الراغبين في أخذ سلفة فورية لظروف ما والتي أدت الى اللجوء الى أخذ سلفة لسداد ديون أو دفع مصروفات أو متطلبات الأسرة والمنزل أو طلبات الاولاد أو لشراء بعض إحتياجات منزلية للاسرة، وقد تكون السلفة من 1000 ريال وحتى 5000 ريال فورية عقب التقديم عليها ومراجعة الشروط يتم الموافقة الفورية لمن ينطبق عليه شروط الحصول على السلفة الفورية وبدون اجراءات طويلة ومعقدة وفي نفس الوقت بدون تحويل راتب وبفترة سداد ميسرة، والتمويل الشخصي من منصة سلفة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن أهم مزايا السلفة الفورية تحديد فترة السداد ويحددها المواطن طالب السلفة بنفسه حيث يختار عدد الاشهر السداد التي تسمح قدراته المادية على السداد على كم شهر، ومن أهم مزايا السلفة هامش ربح بسيط للغاية لايذكر.
شروط الموافقة واتمام طلب الحصول على السلفة:
وضعت منصة سلفة عدة شروط لكي يتم الموافقة على السلفة وهي كالتالي:
- ان يكون طالب السلفة سعودي الجنسية.
- ان يكون راتبه لايقل عن 4000 ريال سعودي.
- يشترط على طالب السلفة ان يكون عمره مابين 18 و60 عاما .
- ومن اهم شروط الموافقة على السلفة ان يكون قد استمر في عمله فترة عمل تصل إلى 3 أشهر للعاملين في القطاع العام، وللقطاع الخاص لا تقل عن 6 أشهر.
كيفية التقديم على السلفة من منصة سلفة:
حتى تتمكن من طلب الحصول على سلفة يجب اتباع عدة خطوات لاتمام التقديم على سلفة واخذ الموافقة عليها وبعدها يتم تحويل السلفة على حسابك الشخصي اتبع مايلي:
- اولا ادخل على الموقع الالكتروني على رابط سلفة.
- ثم انقر تسجيل دخول.
- بعد ملئ البيانات اختار تحديد المبلغ المراد اقتراضه من 1000 وحتى 5000 ريال.
- حدد كيفية تسديد المبلغ على كم شهر يتم السداد.
- بعد مراجعة البيانات والتاكد من تطابق الشروط على طالب الحصثول على السلفة يتم الموافقة فورا.
- وبع اتمام المراجعة والموافقة على الحصول على السلفة يتم ايداع المبلغ فى حساب طالب السلفة فورا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاوز تسدد ديونك خذ سلفة 5000 ريال من منصة سلفة اطلب واستلم فورا وبدون تحويل راتب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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