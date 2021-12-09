عاوز تسدد ديونك خذ سلفة 5000 ريال من منصة سلفة اطلب واستلم فورا وبدون تحويل راتب

في هذه الفترة التي يمر بها العالم من إجراءات إحترازية للحد من إنتشار كوفيد المتحور كان الغلاء في الكثير من الاشياء عنوان للمرحلة مما صعب على المواطنين من صعوبات كبيرة في الإنفاق، وترتب عليه اللجوء الى طلب سلفة سريعة وفورية، حيث يمر على الإنسان ظروف لا إرادية قد يضطر الى اللجوء الى الاقتراض ورغم أن الإقتراض له أعباء كبيرة على فوائد البنوك وتحمله على المقترض مما يجعل المواطن يتردد من أخذ القرار الاقتراض، ولكن منصة سلفة جعلت من هذا الموضوع والتردد من قرار الاقتراض مستبعد حيث أن منصة سلفة اتاحة منح سلفة فورية للمواطنين الراغبين في أخذ سلفة فورية لظروف ما والتي أدت الى اللجوء الى أخذ سلفة لسداد ديون أو دفع مصروفات أو متطلبات الأسرة والمنزل أو طلبات الاولاد أو لشراء بعض إحتياجات منزلية للاسرة، وقد تكون السلفة من 1000 ريال وحتى 5000 ريال فورية عقب التقديم عليها ومراجعة الشروط يتم الموافقة الفورية لمن ينطبق عليه شروط الحصول على السلفة الفورية وبدون اجراءات طويلة ومعقدة وفي نفس الوقت بدون تحويل راتب وبفترة سداد ميسرة، والتمويل الشخصي من منصة سلفة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن أهم مزايا السلفة الفورية تحديد فترة السداد ويحددها المواطن طالب السلفة بنفسه حيث يختار عدد الاشهر السداد التي تسمح قدراته المادية على السداد على كم شهر، ومن أهم مزايا السلفة هامش ربح بسيط للغاية لايذكر.

شروط الموافقة واتمام طلب الحصول على السلفة:

وضعت منصة سلفة عدة شروط لكي يتم الموافقة على السلفة وهي كالتالي:

ان يكون طالب السلفة سعودي الجنسية. ان يكون راتبه لايقل عن 4000 ريال سعودي. يشترط على طالب السلفة ان يكون عمره مابين 18 و60 عاما . ومن اهم شروط الموافقة على السلفة ان يكون قد استمر في عمله فترة عمل تصل إلى 3 أشهر للعاملين في القطاع العام، وللقطاع الخاص لا تقل عن 6 أشهر.

كيفية التقديم على السلفة من منصة سلفة:

حتى تتمكن من طلب الحصول على سلفة يجب اتباع عدة خطوات لاتمام التقديم على سلفة واخذ الموافقة عليها وبعدها يتم تحويل السلفة على حسابك الشخصي اتبع مايلي: