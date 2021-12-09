شروط التسجيل في السعودة 1443 وطريقة التسجيل بالتفصيل

شروط التسجيل في السعودة داخل المملكة العربية السعودية التي تُشير إلى عملية إحلال واستبدال العمالة الأجنبية والوافدة داخل المملكة العربية السُّعُودية بأبناء الوطن ، وذلك من اجل إعطاء الشباب السعودي حقه في الحصول على فرص العمل المناسبة داخل وطنه، ولقد تم وضع مجموعة من الشروط والمعايير والخطوات من اجل قَبُول طلبات التسجيل في برنامج السعودة سوف تم الإشارة إليها عبر هذا المقال على ثقفني لاحقًا بالتفصيل.

شروط التسجيل في السعودة 1443

قام برنامَج سعوده في ضوء السعي إلى توطين المهن في السعودية بوضع نظام لعملية التسجيل وهو وضع عدد من الخطوات والشروط المهمة لكل مواطن سعودي يريد التسجيل فيه والاستفادة منه بأن يقوم باتباع هذه الخطوات حتى يتم عملية التسجيل الإلكتروني بنجاح ، ومن هذه الشروط المهمة التي تم وضعها ويجب توافرها في المتقدم بالطلب ما يلي:

ألا يقل عمر المتقدم بالطلب عن ثمانية عشر 18 عاما كامله.

لا يتعدى عمره عن أربعون 40 عاما.

يتم إتاحة فرص العمل للجنسين.

تحديد العدد المطلوب للعماله هناك.

تحديد الحد الأدنى للأجور لكل مواطن (2000) ريال سعودي.

لا بد وأن يكون صاحب الطلب من أبناء المملكة أو حاصل على الجنسية السُّعُودية.

وهذه الشروط يتم تطبيقها على الجنسين (رجال ونساء).

ما هي طريقه التسجيل في نظام سعوده

قام برنامَج نظام سعوده بوضع عدد من الخطوات المهمة لكل مواطن يريد التسجيل فيه والاستفادة منه لا بد وأن يقوم بإتباع هذه الخطوات ، ومن هذه الخطوات المهمة التي يجب إتباعها ما يلي:

أولاً يتم الولوج المباشر إلى البوابة الرئيسية الإلكترونية الخاصة بالتأمينات الاجتماعية عبر رابط تسجيل دخول وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

النقر على زر (البحث عن التأمينات الاجتماعية).

اختيار أيقونة (التحقق) من الاشتراك في التأمينات والضغط عليها وذلك للتأكيد من أن صاحب الطلب لم يسبق له الاشتراك فيها قبل ذلك.

تسجيل رقم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة به في الخانة المخصصة لذلك.

اختيار زر (استعلام) والنقر عليه.

النقر على أيقونة (الخِدْمَات الإلكترونية).

تسجيل اسم المستخدم الرباعي.

إدخال كلمة السر الخاصة به والنقر علي أيقونة (الدخول).

اختيار أيقونة (التأكيد من صحة المعلومات الخاصة بعملية التسجيل).

يوجد قائمه مدون فيها كلمة (إضافة) يتم النقر عليها.

يتم اختيار أيقونة إضافة مشترك سعودي والنقر عليها.

تسجيل رَقْم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة بصاحب الطلب.

تسجيل الاسم الرباعي الخاص به.

يتم تسجيل التاريخ الخاص بوقت التحاقه ب العمل كما هو مدون في العقد.

تسجيل نوع المهنة التي يمتهنها.

تحديد نوع العمل سواء دوام جزئي أو كامل.

يتم تحديد إذا كان المواطن المتقدم بالطلب طالب أو غير ذلك.

تحديد الراتب الشهري الخاص به الذي يتقاضاه من الشركة أو المنشأة التي يعمل بها.

يتم اختيار أيقونة نوع التغطية ويتم تحديد النوع من الأنواع الموجودة وهي: (معاشات ، معاشات وتعطل ، معاشات وإخطار، تعطل وإخطار).

يتم تحديد (الحالة الاجتماعية).

النقر على أيقونة ( تحديد) للشهادة التي حصل عليها ونوعية التخصص.

تسجيل نوعية إذا كان متدرب أو مشترك ولا يجوز تفعيل عبارة (يعمل خارج الأراضي السعودية).

تسجيل رقم الجوال الخاص به.

إدخال رقم صندوق البريد الإلكتروني.

إختيار خانة (الرمز البريدي).

إختيار أيقونة (تعديل) والنقر عليها.

الضغط على أيقونة (حفظ البيانات).

وأخيرا يتم الضغط على زر (طباعة) والضغط عليها حتي يتم طباعة الاستمارة في المِلَفّ الخاص بصاحب الطلب.

الأوراق والمستندات المطلوبة لعملية التسجيل في نظام سعوده

صورة من الهُوِيَّة الوطنية لصاحب الطلب.

مستند يوضح رَقْم الآيبان البنكي الخاص به.

صورة من المؤهلات الدراسية وخبرات العمل إن وُجدت.

صورة من بطاقة الأحوال.

وبذلك نكون قد قدمنا لكم كل ما يخص ويتعلق بـ شروط التسجيل في السعودة 1443 وخطوات التسجيل لكل من يريد الاشتراك في نظام سعوده من أبناء المملكة بالتفصيل.